Никогда их не употребляйте: какие украинские слова придумали в СССР, чтобы осквернить язык

К ним относятся и "спалахуйка", и "чахлик невмирущий"

Советская власть всегда пыталась создать идеологию единого народа в СССР, поэтому некоторые самобытные украинские слова стерла из словарей. Однако были и слова, специально создававшиеся, чтобы осквернить и высмеять язык.

Об этом рассказал языковед Андрей Шимановский на своей странице в Instagram. По его словам, некоторые украинцы до сих пор верят в принадлежность слова "спалахуйка" или "пикогляд" к украинскому языку.

В первой половине ХХ века было придумано их большинство. Советская власть намеренно высмеивала и порочила наш язык. Филолог говорит, что российская пропаганда до сих пор занимается этим, публикуя различные статьи об украинском языке, которые не выдерживают критики.

Список слов, которые власти СССР создали, чтобы опозорить украинский язык.

"Зажигалка" – "спалахуйка";

"Лифт" – "міжповерховий дротохід";

"Кощей бессмертный" – "чахлик невмирущий";

"Зеркало" – "пикогляд";

"Киндер-сюрприз" – "яйко-сподівайко";

"Соковыжималка" – "сіковичавичувалка";

"Гинекология" – "піхвознавство";

"Акушерка" – "пупорізка";

"Медсестра" – "штрикалка";

"Укол" – "заштрик";

"Телевизор" – "бачик";

"Штопор" – "коркотяг".

Чтобы у вас не возникало сомнений в принадлежности слова к украинскому, или в его существовании пользуйтесь онлайн-версией "Академического толкового словаря украинского языка".

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