Сейчас такого дети есть не будут, а тогда было наслаждением: какие в СССР были странные лакомства

В условиях дефицита на помощь приходила фантазия

Во времена СССР были проблемы с доступностью продуктов для большинства населения. В частности, это касалось и сладостей.

В этой ситуации советские граждане были вынуждены прибегать к разным ухищрениям. Делать сладости люди умудрялись из самых простых и доступных продуктов.

Сегодняшним детям такие лакомства точно покажутся как минимум странными. "Телеграф" расскажет вам о некоторых из них.

Жженый сахар

Рецепт такого леденца был прост. Надо было взять столовую ложку, насыпали сахар и держать над огнем газовой плиты. В сахар растворялся (а часто и пригорал), а когда он немного остывал, в него вставляли спичку. Это был "советский чупа-чупс". О вреде пережженного сахара для детского здоровья никто не думал.

Кофе в брикетах

В СССР натуральный кофе был роскошью, но на полках магазинов были не только странные кофейные напитки из желудей, но и кофе и какао в брикетах. Это называлось "молочный концентрат" и стоил он 10 копеек. Он был порционным — надо было залить его кипятком и готовый напиток. Но дети грызли его сухим – своеобразная "конфета".

Аскорбинка

Найти лакомство советские дети умудрялись даже в аптеках. Там они скупали аскорбинку, она была в виде порошка в маленьких конвертиках и имела кисло-сладкий вкус. Дети покупали ее и ели просто как конфету, никто не задумывался о необходимости дозировки витамина С.

Сухой кисель

Во времена СССР среди детей был очень популярен сухой кисель. Брикет просто разворачивали и грызли сухую сладкую массу с фруктовым вкусом. Нередко они сбрасывались, чтобы купить кисель на несколько человек.

Хлеб с сахаром

Это, пожалуй, один из самых распространенных рецептов. Дети брали кусок батона или хлеба и посыпали его сахаром. Верхом гурманства было сначала намазать хлеб сливочным маслом, а сверху посыпать сахаром. Также можно было смочить хлеб, чтобы сахар не рассыпался.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, зачем в СССР "бодяжили" березовый сок и почему он был достаточно дешевым.