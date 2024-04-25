Ни одна котлетка не полетит в мусорку: как спасти переперченные блюда

Из любой неприятной ситуации есть выход

Даже у самого опытного кулинара происходят неприятности. Например, можно случайно пересолить рыбу или переперчить блюда.

Однако из любой ситуации есть выход. Вместе с Ukr.Media мы расскажем, как исправить переперченное блюдо и спасти обед или ужин. С этими хитростями ни одна котлетка не полетит в мусорное ведро.

Как убрать лишний перец из блюда

Один из самых действенных лайфхаков — увеличить объем приготовленного блюда. Например, острый суп можно разбавить дополнительной порцией бульона или отвара. Если же в блюде есть крупа или овощи, следует добавить еще немного этих продуктов — и проблема решена.

Приглушить остроту поможет кислота — например, можно использовать уксус или сок лимона (лайма). Также помогут томаты, если они уместны в блюде.

Менее нейтрализующим эффектом обладает сахар, однако можно соединить его с кислотой. Главное — использовать его осторожно. В качестве альтернативы можно использовать мед или соус с высоким содержанием сахара, например кетчуп.

Также убрать лишнюю остроту помогут молоко, сметана или йогурт. Если молочный продукт невозможно добавить в блюдо, можно приготовить на его основе соус и подать к острому блюду.

Ситуацию помогут спасти картофель или морковь — они впитают в себя перец. Однако перед добавлением их в блюдо овощи следует мелко нарезать или натереть.

С этими хитростями можно спасти любое блюдо. Ваши близкие даже ни о чем не догадаются.