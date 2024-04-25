Укр

Ни одна котлетка не полетит в мусорку: как спасти переперченные блюда

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Эти трюки уберут лишний перец
Эти трюки уберут лишний перец. Фото Freepik

Из любой неприятной ситуации есть выход

Даже у самого опытного кулинара происходят неприятности. Например, можно случайно пересолить рыбу или переперчить блюда.

Однако из любой ситуации есть выход. Вместе с Ukr.Media мы расскажем, как исправить переперченное блюдо и спасти обед или ужин. С этими хитростями ни одна котлетка не полетит в мусорное ведро.

Как убрать лишний перец из блюда

Один из самых действенных лайфхаков — увеличить объем приготовленного блюда. Например, острый суп можно разбавить дополнительной порцией бульона или отвара. Если же в блюде есть крупа или овощи, следует добавить еще немного этих продуктов — и проблема решена.

Приглушить остроту поможет кислота — например, можно использовать уксус или сок лимона (лайма). Также помогут томаты, если они уместны в блюде.

Менее нейтрализующим эффектом обладает сахар, однако можно соединить его с кислотой. Главное — использовать его осторожно. В качестве альтернативы можно использовать мед или соус с высоким содержанием сахара, например кетчуп.

Также убрать лишнюю остроту помогут молоко, сметана или йогурт. Если молочный продукт невозможно добавить в блюдо, можно приготовить на его основе соус и подать к острому блюду.

Ситуацию помогут спасти картофель или морковь — они впитают в себя перец. Однако перед добавлением их в блюдо овощи следует мелко нарезать или натереть.

С этими хитростями можно спасти любое блюдо. Ваши близкие даже ни о чем не догадаются.

Теги:
#Перец #Лайфхак