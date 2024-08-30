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Прямо з Італії на вашу кухню: рецепт класичного соусу болоньєзе

Автор
Марія Ціхоцька
Дата публікації
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Автор
Соус болоньєзе зробить з ваших макаронів шедевр (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 30 серпня 2024, 09:28
Соус болоньєзе зробить з ваших макаронів шедевр (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Приготування цього соусу не займе у вас багато часу.

Соус Болоньєзе – це справжній шедевр італійської кулінарії, який ідеально поєднується з пастою. Його насичений смак і аромат створюються завдяки тривалому тушкуванню м’ясного фаршу з овочами в томатному соусі. Сьогодні ми поділимося з вами класичним рецептом цього соусу, який зможе приготувати кожен, навіть новачок на кухні. Також, пропонуємо рецепт пасти з моцарелою.

Чому варто приготувати соус Болоньєзе самостійно?

  • Свіжість і натуральність: Готуючи соус вдома, ви точно знаєте, з яких інгредієнтів він складається.
  • Гнучкість рецепту: Ви можете експериментувати зі спеціями та овочами, додаючи свої улюблені інгредієнти.
  • Економія: Приготування соусу вдома обійдеться вам дешевше, ніж покупка готового продукту.

Що нам знадобиться:

  • Яловичий фарш – 500 г
  • Свинячий фарш – 500 г
  • Цибуля – 2 шт.
  • Морква – 2 шт.
  • Селера – 1 стебло
  • Часник – 2-3 зубчики
  • Томатний сік – 800 мл
  • Червоне вино – 100 мл
  • Рослинна олія – 2 столові ложки
  • Сіль, перець – за смаком

Покроковий рецепт:

  1. Цибулю, моркву і селеру дрібно нарізаємо. Часник пропускаємо через прес.
  2. На розігрітій олії пасеруємо цибулю до золотистого кольору. Додаємо моркву і селеру, тушкуємо 5 хвилин.
  3. Додаємо до овочів фарш і обсмажуємо до золотистої скоринки, розбиваючи грудочки.
  4. Вливаємо томатний сік, червоне вино, додаємо сіль, перець і часник. Доводимо до кипіння і зменшуємо вогонь. Тушкуємо соус під кришкою 1,5-2 години, періодично помішуючи.
  5. Готовий соус має бути густим і ароматним.

Секрети ідеального соусу Болоньєзе:

  • Якість фаршу: Вибирайте свіжий фарш з хорошого м’яса.
  • Тривале тушкування: Чим довше тушкується соус, тим він буде смачнішим.
  • Вино: Використовуйте сухе червоне вино з легкими танінами.
  • Спеції: Додайте в соус свіжий базилік, орегано або інші італійські трави за смаком.

Соус Болоньєзе можна заморозити і використовувати за необхідністю.

А ще близьким можна сподобатися макарони з ковбасками у томатному соусі. Також рекомендуємо приготувати макарони з гарбузом та беконом за рецептом "Телеграфа".

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#Рецепт #Макарони #їжа-Телеграф