Прямо з Італії на вашу кухню: рецепт класичного соусу болоньєзе

Приготування цього соусу не займе у вас багато часу.

Соус Болоньєзе – це справжній шедевр італійської кулінарії, який ідеально поєднується з пастою. Його насичений смак і аромат створюються завдяки тривалому тушкуванню м’ясного фаршу з овочами в томатному соусі. Сьогодні ми поділимося з вами класичним рецептом цього соусу, який зможе приготувати кожен, навіть новачок на кухні. Також, пропонуємо рецепт пасти з моцарелою.

Чому варто приготувати соус Болоньєзе самостійно?

Свіжість і натуральність: Готуючи соус вдома, ви точно знаєте, з яких інгредієнтів він складається.

Готуючи соус вдома, ви точно знаєте, з яких інгредієнтів він складається. Гнучкість рецепту: Ви можете експериментувати зі спеціями та овочами, додаючи свої улюблені інгредієнти.

Ви можете експериментувати зі спеціями та овочами, додаючи свої улюблені інгредієнти. Економія: Приготування соусу вдома обійдеться вам дешевше, ніж покупка готового продукту.

Що нам знадобиться:

Яловичий фарш – 500 г

Свинячий фарш – 500 г

Цибуля – 2 шт.

Морква – 2 шт.

Селера – 1 стебло

Часник – 2-3 зубчики

Томатний сік – 800 мл

Червоне вино – 100 мл

Рослинна олія – 2 столові ложки

Сіль, перець – за смаком

Покроковий рецепт:

Цибулю, моркву і селеру дрібно нарізаємо. Часник пропускаємо через прес. На розігрітій олії пасеруємо цибулю до золотистого кольору. Додаємо моркву і селеру, тушкуємо 5 хвилин. Додаємо до овочів фарш і обсмажуємо до золотистої скоринки, розбиваючи грудочки. Вливаємо томатний сік, червоне вино, додаємо сіль, перець і часник. Доводимо до кипіння і зменшуємо вогонь. Тушкуємо соус під кришкою 1,5-2 години, періодично помішуючи. Готовий соус має бути густим і ароматним.

Секрети ідеального соусу Болоньєзе:

Якість фаршу: Вибирайте свіжий фарш з хорошого м’яса.

Вибирайте свіжий фарш з хорошого м’яса. Тривале тушкування: Чим довше тушкується соус, тим він буде смачнішим.

Чим довше тушкується соус, тим він буде смачнішим. Вино: Використовуйте сухе червоне вино з легкими танінами.

Використовуйте сухе червоне вино з легкими танінами. Спеції: Додайте в соус свіжий базилік, орегано або інші італійські трави за смаком.

Соус Болоньєзе можна заморозити і використовувати за необхідністю.

А ще близьким можна сподобатися макарони з ковбасками у томатному соусі. Також рекомендуємо приготувати макарони з гарбузом та беконом за рецептом "Телеграфа".