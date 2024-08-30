Прямо з Італії на вашу кухню: рецепт класичного соусу болоньєзе
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Приготування цього соусу не займе у вас багато часу.
Соус Болоньєзе – це справжній шедевр італійської кулінарії, який ідеально поєднується з пастою. Його насичений смак і аромат створюються завдяки тривалому тушкуванню м’ясного фаршу з овочами в томатному соусі. Сьогодні ми поділимося з вами класичним рецептом цього соусу, який зможе приготувати кожен, навіть новачок на кухні. Також, пропонуємо рецепт пасти з моцарелою.
Чому варто приготувати соус Болоньєзе самостійно?
- Свіжість і натуральність: Готуючи соус вдома, ви точно знаєте, з яких інгредієнтів він складається.
- Гнучкість рецепту: Ви можете експериментувати зі спеціями та овочами, додаючи свої улюблені інгредієнти.
- Економія: Приготування соусу вдома обійдеться вам дешевше, ніж покупка готового продукту.
Що нам знадобиться:
- Яловичий фарш – 500 г
- Свинячий фарш – 500 г
- Цибуля – 2 шт.
- Морква – 2 шт.
- Селера – 1 стебло
- Часник – 2-3 зубчики
- Томатний сік – 800 мл
- Червоне вино – 100 мл
- Рослинна олія – 2 столові ложки
- Сіль, перець – за смаком
Покроковий рецепт:
- Цибулю, моркву і селеру дрібно нарізаємо. Часник пропускаємо через прес.
- На розігрітій олії пасеруємо цибулю до золотистого кольору. Додаємо моркву і селеру, тушкуємо 5 хвилин.
- Додаємо до овочів фарш і обсмажуємо до золотистої скоринки, розбиваючи грудочки.
- Вливаємо томатний сік, червоне вино, додаємо сіль, перець і часник. Доводимо до кипіння і зменшуємо вогонь. Тушкуємо соус під кришкою 1,5-2 години, періодично помішуючи.
- Готовий соус має бути густим і ароматним.
Секрети ідеального соусу Болоньєзе:
- Якість фаршу: Вибирайте свіжий фарш з хорошого м’яса.
- Тривале тушкування: Чим довше тушкується соус, тим він буде смачнішим.
- Вино: Використовуйте сухе червоне вино з легкими танінами.
- Спеції: Додайте в соус свіжий базилік, орегано або інші італійські трави за смаком.
Соус Болоньєзе можна заморозити і використовувати за необхідністю.
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