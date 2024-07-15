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Україну накрила пекельна спека: лайфхаки для полегшення життя

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Спека дуже виснажує організм (зображення створено за допомогою ШІ)
Спека дуже виснажує організм (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Є дієві методи охолодження у сильну спеку.

Літо у розпалі, а з ним і спека, яка може значно ускладнити наше життя. Втома, млявість, головний біль – це лише деякі з неприємних симптомів, з якими ми стикаємося у спекотну погоду. Проте, не варто впадати у відчай! Існує багато простих, але дієвих способів, які допоможуть вам охолодитися та відчути себе краще, навіть якщо у вас немає кондиціонера. Також, ми писали, в яких областях спека скоро піде на спад, а де втримається найдовше.

1. Прохолодний душ або ванна: Це найпростіший і найефективніший спосіб швидко охолодитися й освіжитися. Прийміть прохолодний душ або ванну, щоб знизити температуру тіла і відчути приємну прохолоду.

2. Вентиляція: Відкрийте вікна та двері наскрізь, щоб створити потік повітря в приміщенні. Використовуйте вентилятор, щоб направляти потік повітря на себе.

3. Вологі рушники: Повісьте вологі рушники перед вентилятором, щоб створити прохолодний і зволожуючий потік повітря. Ви також можете змочити рушник холодною водою, віджати його і прикласти до тіла, щоб охолодитися.

4. Охолоджуючі компреси: Зробіть компреси з холодної води або льоду. Прикладіть їх до шиї, скронь, зап'ясть або пахв, щоб охолодити ці зони.

5. Легка їжа: Вживайте легку їжу, багату на овочі та фрукти. Уникайте жирної, смаженої та гострої їжі, яка може ще більше розігріти організм.

6. Прохолодні напої: Пийте багато прохолодної води, трав'яних чаїв, компотів, соків. Це допоможе вам зберегти водний баланс в організмі та запобігти зневодненню.

7. Захист від сонця: Намагайтеся якомога менше перебувати під прямими сонячними променями. Носіть капелюх, сонцезахисні окуляри, користуйтеся сонцезахисним кремом.

8. Одяг з натуральних тканин: Віддавайте перевагу одягу з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон. Світлі кольори краще відбивають сонячні промені, тому обирайте одяг саме цих кольорів.

9. Зволоження повітря: Використовуйте зволожувач повітря або розмістіть у кімнаті ємності з водою, щоб підвищити рівень вологості.

10. Сон на підлозі: Якщо ви відчуваєте, що вам спекотно вночі, спробуйте постелити матрац на підлозі. Підлога зазвичай холодніша, ніж ліжко, тому вам буде легше заснути.

Пам'ятайте: У спеку важливо дбати про своє здоров'я. Дотримуючись цих простих порад, ви зможете легко пережити спекотні дні й відчувати себе бадьоро та комфортно, навіть якщо у вас немає кондиціонера.

Як розповідав "Телеграф", у Черкасах через спеку вибухнув автомобіль. Також, ми писали, як швидко охолодити напої у спеку.

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