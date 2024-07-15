Украину накрыла адская жара: лайфхаки для облегчения жизни

Имеются действенные методы охлаждения в сильную жару.

Лето в разгаре, а с ним и жара, которая может значительно усложнить нашу жизнь. Усталость, вялость, головная боль – это лишь некоторые из неприятных симптомов, с которыми мы сталкиваемся в жаркую погоду. Однако, не стоит отчаиваться! Есть много простых, но действенных способов, которые помогут вам охладиться и почувствовать себя лучше, даже если у вас нет кондиционера. Также мы писали, в каких областях жара скоро пойдет на убыль, а где удержится дольше всего.

1. Прохладный душ или ванна: Это самый простой и эффективный способ быстро охладиться и освежиться. Примите прохладный душ или ванночку, чтобы снизить температуру тела и почувствовать приятную прохладу.

2. Вентиляция: Откройте окна и двери, чтобы создать поток воздуха в помещении. Используйте вентилятор, чтобы направлять поток воздуха на себя.

3. Влажные полотенца: повесьте влажные полотенца перед вентилятором, чтобы создать прохладный и увлажняющий поток воздуха. Вы также можете смочить полотенце холодной водой, отжать его и приложить к телу, чтобы охладиться.

4. Охлаждающие компрессы: Сделайте компрессы из холодной воды или льда. Приложите их к шее, вискам, запястьям или подмышкам, чтобы охладить эти зоны.

5. Легкая пища: Употребляйте легкую пищу, богатую овощами и фруктами. Избегайте жирной, жареной и острой еды, которая может еще больше разогреть организм.

6. Прохладительные напитки: Пейте много прохладной воды, травяных чаев, компотов, соков. Это поможет вам сохранить водный баланс в организме и предотвратить обезвоживание.

7. Защита от солнца: Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Носите шляпу, солнцезащитные очки, пользуйтесь солнцезащитным кремом.

8. Одежда из натуральных тканей: Отдавайте предпочтение одежде из натуральных тканей, таких как хлопок или лен. Светлые цвета лучше отражают солнечные лучи, поэтому выбирайте одежду именно этих цветов.

9. Увлажнение воздуха: Увлажняйте воздух или поместите в комнату емкости с водой, чтобы повысить уровень влажности.

10. Сон на полу: Если вы чувствуете, что вам жарко ночью, попробуйте постелить матрас на полу. Пол обычно холоднее кровати, поэтому вам будет легче заснуть.

Помните: В жару важно заботиться о своем здоровье. Соблюдая эти простые советы, вы сможете легко пережить жаркие дни и чувствовать себя бодро и комфортно, даже если у вас нет кондиционера.

Как рассказывал "Телеграф", в Черкассах из-за жары взорвался автомобиль. Также, мы писали, как быстро охладить напитки в жару.