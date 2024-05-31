До кабачкових оладок варто додати всього один інгредієнт і страва заграє "по-новому": рецепт бюджетної і дуже смачної страви

Якщо ви плануєте приготувати щось легке та неймовірне смачне — пропонуємо рецепт кабачково- картопляних оладок.

Літо — це пора не лише сонця та тепла, але й свіжих овочів, з яких можна приготувати безліч смачних страв. Однією з таких страв є оладки з кабачків та картоплі — прості, ситні та неймовірно ароматні.

Інгредієнти:

2 кабачки

2 картоплини

1 цибулина

2 яйця

1 ст. л. борошна

1 пучок зелені кропу

1 зубчик часнику

Сіль, перець за смаком

Олія для смаження

Приготування:

Підготуйте овочі: натріть на тертці кабачки та картоплю. Злийте зайвий сік. Додайте подрібнену цибулю, часник та зелень кропу. Додайте яйця та борошно: вбийте в овочеву масу яйця, додайте борошно, посоліть і поперчіть за смаком. Добре перемішайте. Смажте оладки: розігрійте олію на сковороді. Викладайте ложкою тісто на сковороду, формуючи оладки. Смажте оладки з обох боків до золотистого кольору. Подавайте страву: готові оладки з кабачків та картоплі подавайте зі сметаною, йогуртом або вашим улюбленим соусом.

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