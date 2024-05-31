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До кабачкових оладок варто додати всього один інгредієнт і страва заграє "по-новому": рецепт бюджетної і дуже смачної страви

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Такі кабачкові оладки стануть чудовою закускою (зображення створено за допомогою ШІ)
Такі кабачкові оладки стануть чудовою закускою (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Якщо ви плануєте приготувати щось легке та неймовірне смачне — пропонуємо рецепт кабачково- картопляних оладок.

Літо — це пора не лише сонця та тепла, але й свіжих овочів, з яких можна приготувати безліч смачних страв. Однією з таких страв є оладки з кабачків та картоплі — прості, ситні та неймовірно ароматні.

Інгредієнти:

  • 2 кабачки
  • 2 картоплини
  • 1 цибулина
  • 2 яйця
  • 1 ст. л. борошна
  • 1 пучок зелені кропу
  • 1 зубчик часнику
  • Сіль, перець за смаком
  • Олія для смаження

Приготування:

  1. Підготуйте овочі: натріть на тертці кабачки та картоплю. Злийте зайвий сік. Додайте подрібнену цибулю, часник та зелень кропу.
  2. Додайте яйця та борошно: вбийте в овочеву масу яйця, додайте борошно, посоліть і поперчіть за смаком. Добре перемішайте.
  3. Смажте оладки: розігрійте олію на сковороді. Викладайте ложкою тісто на сковороду, формуючи оладки. Смажте оладки з обох боків до золотистого кольору.
  4. Подавайте страву: готові оладки з кабачків та картоплі подавайте зі сметаною, йогуртом або вашим улюбленим соусом.

Раніше ми писали, як приготувати неймовірно смачну закуску з кабачків всього за 20 хвилин. Також, пропонуємо рецепт закуски з кабачків.

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#Рецепт #Оладки #їжа-Телеграф