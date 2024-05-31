До кабачкових оладок варто додати всього один інгредієнт і страва заграє "по-новому": рецепт бюджетної і дуже смачної страви
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Якщо ви плануєте приготувати щось легке та неймовірне смачне — пропонуємо рецепт кабачково- картопляних оладок.
Літо — це пора не лише сонця та тепла, але й свіжих овочів, з яких можна приготувати безліч смачних страв. Однією з таких страв є оладки з кабачків та картоплі — прості, ситні та неймовірно ароматні.
Інгредієнти:
- 2 кабачки
- 2 картоплини
- 1 цибулина
- 2 яйця
- 1 ст. л. борошна
- 1 пучок зелені кропу
- 1 зубчик часнику
- Сіль, перець за смаком
- Олія для смаження
Приготування:
- Підготуйте овочі: натріть на тертці кабачки та картоплю. Злийте зайвий сік. Додайте подрібнену цибулю, часник та зелень кропу.
- Додайте яйця та борошно: вбийте в овочеву масу яйця, додайте борошно, посоліть і поперчіть за смаком. Добре перемішайте.
- Смажте оладки: розігрійте олію на сковороді. Викладайте ложкою тісто на сковороду, формуючи оладки. Смажте оладки з обох боків до золотистого кольору.
- Подавайте страву: готові оладки з кабачків та картоплі подавайте зі сметаною, йогуртом або вашим улюбленим соусом.
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