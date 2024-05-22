Ідеальний сніданок для дітей: рецепт кукурудзяних оладок з морквою
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Ці оладки з моркви чудово поєднуються зі сметаною та є чудовим варіантом сніданку.
Літо – це пора не лише спекотних днів та довгих вечорів, але й сезон свіжих овочів та фруктів. Саме з них можна приготувати безліч смачних та корисних страв, які порадують вас та ваших близьких. Також, пропонуємо рецепт яблучних оладок.
Сьогодні ми запрошуємо вас у кулінарну подорож, де поділимося рецептом кукурудзяних оладок з морквою – чудовою стравою, яка поєднує в собі користь та смак. Про це пише Укр.нет.
Історія та походження страви:
Кукурудзяні оладки – це традиційна страва багатьох народів світу. Їх готують з кукурудзяного борошна, яєць, молока та інших інгредієнтів. Морква, яка також входить до складу наших оладок, додає їм не лише яскравого кольору, але й солодкого смаку та корисних вітамінів.
Секрети ідеальних оладок:
- Якісне борошно: Використовуйте кукурудзяне борошно дрібного помелу, щоб оладки були пишними та ніжними.
- Свіжі овочі: Моркву для оладок подрібніть на тертці або в кухонному комбайні.
- Правильна консистенція: Тісто для оладок має бути густим, але не занадто щільним.
- Смаження: Обсмажуйте оладки на розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії.
Рецепт кукурудзяних оладок з морквою:
Інгредієнти:
- 200 г кукурудзяного борошна;
- 2 яйця;
- 200 мл молока;
- 100 г моркви;
- 1 цибулина;
- 1 зубчик часнику;
- 1 столова ложка зелені петрушки;
- Сіль та перець за смаком;
- Олія для смаження.
Приготування:
- Змішайте кукурудзяне борошно, сіль та перець.
- Додайте яйця, молоко та добре перемішайте.
- Подрібніть моркву на тертці, цибулю та часник – дрібно.
- Додайте подрібнені овочі, зелень петрушки до тіста.
- Ретельно перемішайте тісто.
- Розігрійте сковороду з олією.
- Викладайте тісто ложкою на сковороду, формуючи оладки.
- Обсмажуйте оладки з обох сторін до золотистого кольору.
Подавайте кукурудзяні оладки з морквою зі сметаною, йогуртом або вашим улюбленим соусом.
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