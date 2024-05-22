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Ідеальний сніданок для дітей: рецепт кукурудзяних оладок з морквою

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Такі оладки сподобаються навіть дітям (зображення створено за допомогою ШІ)
Такі оладки сподобаються навіть дітям (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Ці оладки з моркви чудово поєднуються зі сметаною та є чудовим варіантом сніданку.

Літо – це пора не лише спекотних днів та довгих вечорів, але й сезон свіжих овочів та фруктів. Саме з них можна приготувати безліч смачних та корисних страв, які порадують вас та ваших близьких. Також, пропонуємо рецепт яблучних оладок.

Сьогодні ми запрошуємо вас у кулінарну подорож, де поділимося рецептом кукурудзяних оладок з морквою – чудовою стравою, яка поєднує в собі користь та смак. Про це пише Укр.нет.

Історія та походження страви:

Кукурудзяні оладки – це традиційна страва багатьох народів світу. Їх готують з кукурудзяного борошна, яєць, молока та інших інгредієнтів. Морква, яка також входить до складу наших оладок, додає їм не лише яскравого кольору, але й солодкого смаку та корисних вітамінів.

Секрети ідеальних оладок:

  • Якісне борошно: Використовуйте кукурудзяне борошно дрібного помелу, щоб оладки були пишними та ніжними.
  • Свіжі овочі: Моркву для оладок подрібніть на тертці або в кухонному комбайні.
  • Правильна консистенція: Тісто для оладок має бути густим, але не занадто щільним.
  • Смаження: Обсмажуйте оладки на розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії.

Рецепт кукурудзяних оладок з морквою:

Інгредієнти:

  • 200 г кукурудзяного борошна;
  • 2 яйця;
  • 200 мл молока;
  • 100 г моркви;
  • 1 цибулина;
  • 1 зубчик часнику;
  • 1 столова ложка зелені петрушки;
  • Сіль та перець за смаком;
  • Олія для смаження.

Приготування:

  1. Змішайте кукурудзяне борошно, сіль та перець.
  2. Додайте яйця, молоко та добре перемішайте.
  3. Подрібніть моркву на тертці, цибулю та часник – дрібно.
  4. Додайте подрібнені овочі, зелень петрушки до тіста.
  5. Ретельно перемішайте тісто.
  6. Розігрійте сковороду з олією.
  7. Викладайте тісто ложкою на сковороду, формуючи оладки.
  8. Обсмажуйте оладки з обох сторін до золотистого кольору.

Подавайте кукурудзяні оладки з морквою зі сметаною, йогуртом або вашим улюбленим соусом.

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