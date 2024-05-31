Ідеальна страва для особливих випадків: запікаємо перепілку на овочевій подушці

Ця страва стане коронною на вашому святковому столі.

Шукаєте вишукану та водночас просту страву, яка стане справжньою окрасою вашого столу? Запікайте перепілку на овочевій подушці! Ця страва неодмінно підкорить серця ваших гостей своїм неймовірним ароматом, апетитним виглядом та вишуканим смаком.

Інгредієнти:

2 перепілки

2 картоплини

1 морква

1 цибулина

1 болгарський перець

100 г грибів (печериці, лисички, білі)

2 ст. л. оливкової олії

1 ст. л. вершкового масла

1 пучок зелені петрушки

1 пучок зелені кропу

1 ч. л. сухого орегано

1/2 ч. л. сухого розмарину

Сіль, перець за смаком

Приготування:

Підготуйте перепілку: добре вимийте перепілку, обсушіть паперовими рушниками. Натріть її сіллю, перцем, орегано та розмарином. Залиште маринуватися протягом 30 хвилин. Підготуйте овочі: очистіть картоплю, моркву, цибулю та болгарський перець. Наріжте картоплю кубиками, моркву — кружечками, цибулю — півкільцями, а перець — соломкою. Гриби наріжте скибочками. Запікайте овочі: у жароміцну форму викладіть картоплю, моркву, цибулю та болгарський перець. Збризніть овочі оливковою олією, посоліть і поперчіть. Запікайте в розігрітій до 180°C духовці протягом 20 хвилин. Додайте перепілку та гриби: до запечених овочів додайте мариновану перепілку та гриби. Полийте все вершковим маслом і запікайте ще 20-25 хвилин, доки перепілка не стане золотистою, а овочі — м'якими. Подавайте страву: готову перепілку з овочами посипте подрібненою зеленню петрушки та кропу. Подавайте страву гарячою, доповнивши свіжими овочами або салатом.

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