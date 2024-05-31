Идеальное блюдо для особых случаев: запекаем перепел на овощной подушке
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Это блюдо станет коронным на вашем праздничном столе.
Ищете изысканное и одновременно простое блюдо, которое станет настоящим украшением вашего стола? Запекайте перепел на овощной подушке! Это блюдо обязательно покорит сердца ваших гостей своим невероятным ароматом, аппетитным видом и изысканным вкусом.
Ингредиенты:
- 2 перепела
- 2 картофелины
- 1 морковь
- 1 луковица
- 1 болгарский перец
- 100 г грибов (шампиньоны, лисички, белые)
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. сливочного масла
- 1 пучок зеленой петрушки
- 1 пучок зелени укропа
- 1 ч. л. сухого орегано
- 1/2 ч. л. сухого розмарина
- Соль, перец по вкусу
Приготовление:
- Подготовьте перепел: хорошо вымойте перепел, обсушите бумажными полотенцами. Натрите ее солью, перцем, ореганом и розмарином. Оставьте мариноваться в течение 30 минут.
- Подготовьте овощи: очистите картофель, морковь, лук и болгарский перец. Нарежьте картофель кубиками, морковь – кружочками, лук – полукольцами, а перец – соломкой. Грибы нарежьте ломтиками.
- Запекайте овощи: в жаропрочную форму выложите картофель, морковь, лук и болгарский перец. Сбрызните овощи оливковым маслом, посолите и поперчите. Запекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 20 минут.
- Добавьте перепел и грибы: к запеченным овощам добавьте маринованную перепел и грибы. Полейте все сливочным маслом и запекайте еще 20-25 минут, пока перепел не станет золотистым, а овощи мягкими.
- Подавайте: готовую перепелку с овощами посыпьте измельченной зеленью петрушки и укропа. Подавайте блюдо горячим, дополнив свежими овощами или салатом.
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