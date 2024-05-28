Як очистити ковдру без пральної машинки: прості та ефективні методи

Деякі ковдри занадто великі для пральної машини, тому є методи їх ручного очищення.

Ковдра – це не лише джерело тепла та затишку, але й справжній магніт для пилу, бруду та алергенів. З часом вона втрачає свою свіжість та приємний запах, що може негативно впливати на сон та здоров'я.

Як же очистити ковдру без пральної машинки, якщо вона не поміщається або ви просто не хочете ризикувати її пошкодити?

1. Сухе чищення:

Розстеліть ковдру на чистому, сухому місці.

За допомогою пилососа з м'якою щіткою видаліть пил та дрібне сміття.

Збийте ковдру, щоб вибити з неї пил, що глибоко засів.

Посипте ковдру харчовою содою або тальком.

Залиште на декілька годин, щоб сода/тальк ввібрали запахи та забруднення.

Пропилососьте ковдру, щоб видалити соду/тальк разом з брудом.

За бажанням, можна злегка зволожити ковдру розчином води та оцту (в пропорції 1:1) з пульверизатора.

Дайте ковдрі просохнути на свіжому повітрі або в добре провітрюваному приміщенні.

2. Чистка парою:

Використовуйте ручний відпарювач або парогенератор.

Проведіть паром по всій поверхні ковдри, тримаючи прилад на відстані 10-15 см.

Це допоможе видалити пил, алергени та мікроорганізми.

Дайте ковдрі просохнути на свіжому повітрі або в добре провітрюваному приміщенні.

3. Ручне прання:

Наповніть чисту ванну або таз теплою водою (не гарячою!).

Додайте декілька крапель рідкого миючого засобу для делікатних тканин.

Занурте ковдру у воду і дбайливо пом'якшіть її руками.

Не тріть і не викручуйте ковдру!

Ретельно прополощіть ковдру чистою водою, щоб видалити всі залишки миючого засобу.

Дайте ковдрі стекти, розклавши її на чистих рушниках.

Не викручуйте ковдру!

Залиште ковдру сохнути на свіжому повітрі або в добре провітрюваному приміщенні.

Важливо:

Перед чисткою ковдри, рекомендується перевірити бирку з інструкціями щодо догляду.

Не використовуйте агресивні хімічні засоби та відбілювачі.

Не сушіть ковдру в пральній машині та на прямих сонячних променях.

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