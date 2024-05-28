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Как очистить одеяло без стиральной машинки: простые и эффективные методы

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Одеяло можно очистить и без использования стиральной машины (изображение создано с помощью ИИ)
Одеяло можно очистить и без использования стиральной машины (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Некоторые одеяла слишком велики для стиральной машины, поэтому есть методы их ручной очистки.

Одеяло – это не только источник тепла и уюта, но настоящий магнит для пыли, грязи и аллергенов. С течением времени она теряет свою свежесть и приятный запах, что может негативно влиять на сон и здоровье.

Как же очистить одеяло без стиральной машинки, если оно не помещается или вы просто не хотите рисковать его повредить?

1. Сухая чистка:

  • Расстелите одеяло на чистом, сухом месте.
  • С помощью пылесоса с мягкой щеткой удалите пыль и мелкий мусор.
  • Взбейте одеяло, чтобы выбить из него глубоко засевшую пыль.
  • Посыпьте одеяло пищевой содой или тальком.
  • Оставьте на несколько часов, чтобы сода/тальк впитали запахи и загрязнения.
  • Пропилосось одеяло, чтобы удалить соду/тальк вместе с грязью.
  • По желанию можно слегка увлажнить одеяло раствором воды и уксуса (в пропорции 1:1) из пульверизатора.
  • Дайте одеялу просохнуть на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

2. Чистка паром:

  • Используйте ручной отпариватель или парогенератор.
  • Проведите паром по всей поверхности одеяла, держа прибор на расстоянии 10-15 см.
  • Это поможет удалить пыль, аллергены и микроорганизмы.
  • Дайте одеялу просохнуть на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

3. Ручная стирка:

  • Наполните чистую ванну или таз теплой водой (не горячей!).
  • Добавить несколько капель жидкого моющего средства для деликатных тканей.
  • Окуньте одеяло в воду и бережно смягчите его руками.
  • Не трите и не выкручивайте одеяло!
  • Тщательно прополощите одеяло чистой водой, чтобы удалить все остатки моющего средства.
  • Дайте одеялу стечь, разложив его на чистых полотенцах.
  • Не выкручивайте одеяло!
  • Оставьте одеяло сохнуть на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

Важно:

  • Перед чисткой одеяла рекомендуется проверить бирку с инструкциями по уходу.
  • Не используйте агрессивные химические средства и отбеливатели.
  • Не сушите одеяло в стиральной машине и прямых солнечных лучах.

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