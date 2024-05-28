Как очистить одеяло без стиральной машинки: простые и эффективные методы

Некоторые одеяла слишком велики для стиральной машины, поэтому есть методы их ручной очистки.

Одеяло – это не только источник тепла и уюта, но настоящий магнит для пыли, грязи и аллергенов. С течением времени она теряет свою свежесть и приятный запах, что может негативно влиять на сон и здоровье.

Как же очистить одеяло без стиральной машинки, если оно не помещается или вы просто не хотите рисковать его повредить?

1. Сухая чистка:

Расстелите одеяло на чистом, сухом месте.

С помощью пылесоса с мягкой щеткой удалите пыль и мелкий мусор.

Взбейте одеяло, чтобы выбить из него глубоко засевшую пыль.

Посыпьте одеяло пищевой содой или тальком.

Оставьте на несколько часов, чтобы сода/тальк впитали запахи и загрязнения.

Пропилосось одеяло, чтобы удалить соду/тальк вместе с грязью.

По желанию можно слегка увлажнить одеяло раствором воды и уксуса (в пропорции 1:1) из пульверизатора.

Дайте одеялу просохнуть на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

2. Чистка паром:

Используйте ручной отпариватель или парогенератор.

Проведите паром по всей поверхности одеяла, держа прибор на расстоянии 10-15 см.

Это поможет удалить пыль, аллергены и микроорганизмы.

Дайте одеялу просохнуть на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

3. Ручная стирка:

Наполните чистую ванну или таз теплой водой (не горячей!).

Добавить несколько капель жидкого моющего средства для деликатных тканей.

Окуньте одеяло в воду и бережно смягчите его руками.

Не трите и не выкручивайте одеяло!

Тщательно прополощите одеяло чистой водой, чтобы удалить все остатки моющего средства.

Дайте одеялу стечь, разложив его на чистых полотенцах.

Не выкручивайте одеяло!

Оставьте одеяло сохнуть на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

Важно:

Перед чисткой одеяла рекомендуется проверить бирку с инструкциями по уходу.

Не используйте агрессивные химические средства и отбеливатели.

Не сушите одеяло в стиральной машине и прямых солнечных лучах.

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