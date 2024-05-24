Як очистити раковину з нержавійки, щоб сяяла: господині поділились секретом

Щоб раковина з нержавійки ссяла, треба застосовувати правильні засоби.

Блискуча раковина з нержавіючої сталі – це не лише естетика, але й ознака чистоти та охайності на кухні. Проте, з часом, навіть найякісніші раковини тьмяніють, втрачають блиск і покриваються непривабливими плямами та іржею. Не поспішайте міняти раковину на нову, адже існує безліч простих та доступних способів повернути їй бездоганну чистоту. Також, ми писали, як очистити засмічення в раковині.

1. Харчова сода: Цей універсальний помічник впорається з багатьма побутовими забрудненнями, і раковини з нержавіючої сталі – не виняток. Змочіть губку водою, посипте її содою і протріть раковину. Для більш стійких забруднень можна зробити кашку з соди та води, нанести її на раковину і залишити на 15-20 хвилин. Потім ретельно промийте водою.

2. Оцет: Столовий оцет – це ще один ефективний засіб для чищення нержавіючої сталі. Змішайте столовий оцет з водою в пропорції 1:1, змочіть у цьому розчині ганчірку і протріть раковину. Залиште на 5-10 хвилин, а потім сполосніть чистою водою.

3. Лимон: Лимонна кислота чудово справляється з вапняним нальотом та іржею. Розріжте лимон навпіл і натріть ним раковину. Залиште на кілька хвилин, а потім ретельно промийте водою.

4. Зубна паста: Біла зубна паста – це не лише ваш вірний друг у догляді за зубами, але й рятівник для тьмяної раковини. Нанесіть трохи зубної пасти на губку і протріть раковину. Залиште на кілька хвилин, а потім ретельно відполіруйте м'якою ганчіркою.

5. Сольовий розчин: Сіль – це не лише спеція, але й чудовий очищувач. Розчиніть 1 столову ложку солі в 1 склянці теплої води, змочіть у цьому розчині ганчірку і протріть раковину. Залиште на 5-10 хвилин, а потім сполосніть чистою водою.

6. Пивне пиво: Цей незвичайний інгредієнт може здатися дивним, але він дійсно допомагає повернути блиск нержавіючій сталі. Нанесіть трохи пива на губку і протріть раковину. Залиште на кілька хвилин, а потім ретельно промийте водою.

Пам'ятайте:

Перед використанням будь-якого з цих методів протестуйте його на невеликій ділянці раковини, щоб переконатися, що він не пошкодить поверхню.

Не використовуйте жорсткі щітки та абразивні чистячі засоби, адже вони можуть подряпати метал.

Регулярно чистіть раковину, щоб запобігти утворенню стійких забруднень.

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете без зайвих зусиль та витрат повернути вашій раковині з нержавіючої сталі бездоганну чистоту та блиск.

"Телеграф" писав раніше, як застосувати соду у господарстві. Також, ми писали, як позбутись неприємного запаху на посуді.