Як очистити раковину з нержавійки, щоб сяяла: господині поділились секретом
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Щоб раковина з нержавійки ссяла, треба застосовувати правильні засоби.
Блискуча раковина з нержавіючої сталі – це не лише естетика, але й ознака чистоти та охайності на кухні. Проте, з часом, навіть найякісніші раковини тьмяніють, втрачають блиск і покриваються непривабливими плямами та іржею. Не поспішайте міняти раковину на нову, адже існує безліч простих та доступних способів повернути їй бездоганну чистоту. Також, ми писали, як очистити засмічення в раковині.
1. Харчова сода: Цей універсальний помічник впорається з багатьма побутовими забрудненнями, і раковини з нержавіючої сталі – не виняток. Змочіть губку водою, посипте її содою і протріть раковину. Для більш стійких забруднень можна зробити кашку з соди та води, нанести її на раковину і залишити на 15-20 хвилин. Потім ретельно промийте водою.
2. Оцет: Столовий оцет – це ще один ефективний засіб для чищення нержавіючої сталі. Змішайте столовий оцет з водою в пропорції 1:1, змочіть у цьому розчині ганчірку і протріть раковину. Залиште на 5-10 хвилин, а потім сполосніть чистою водою.
3. Лимон: Лимонна кислота чудово справляється з вапняним нальотом та іржею. Розріжте лимон навпіл і натріть ним раковину. Залиште на кілька хвилин, а потім ретельно промийте водою.
4. Зубна паста: Біла зубна паста – це не лише ваш вірний друг у догляді за зубами, але й рятівник для тьмяної раковини. Нанесіть трохи зубної пасти на губку і протріть раковину. Залиште на кілька хвилин, а потім ретельно відполіруйте м'якою ганчіркою.
5. Сольовий розчин: Сіль – це не лише спеція, але й чудовий очищувач. Розчиніть 1 столову ложку солі в 1 склянці теплої води, змочіть у цьому розчині ганчірку і протріть раковину. Залиште на 5-10 хвилин, а потім сполосніть чистою водою.
6. Пивне пиво: Цей незвичайний інгредієнт може здатися дивним, але він дійсно допомагає повернути блиск нержавіючій сталі. Нанесіть трохи пива на губку і протріть раковину. Залиште на кілька хвилин, а потім ретельно промийте водою.
Пам'ятайте:
- Перед використанням будь-якого з цих методів протестуйте його на невеликій ділянці раковини, щоб переконатися, що він не пошкодить поверхню.
- Не використовуйте жорсткі щітки та абразивні чистячі засоби, адже вони можуть подряпати метал.
- Регулярно чистіть раковину, щоб запобігти утворенню стійких забруднень.
Дотримуючись цих простих порад, ви зможете без зайвих зусиль та витрат повернути вашій раковині з нержавіючої сталі бездоганну чистоту та блиск.
"Телеграф" писав раніше, як застосувати соду у господарстві. Також, ми писали, як позбутись неприємного запаху на посуді.