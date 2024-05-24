Как очистить раковину из нержавейки, чтобы сияла: хозяйки поделились секретом

Чтобы раковина из нержавейки села, нужно применять правильные средства.

Блестящая раковина из нержавеющей стали – это не только эстетика, но и признак чистоты и чистоплотности на кухне. Однако со временем даже самые качественные раковины тускнеют, теряют блеск и покрываются неприглядными пятнами и ржавчиной. Не торопитесь менять раковину на новую, ведь существует множество простых и доступных способов вернуть ей безупречную чистоту. Также мы писали, как очистить засор в раковине.

1. Пищевая сода: Этот универсальный помощник справится со многими бытовыми загрязнениями и раковины из нержавеющей стали – не исключение. Смочите губку водой, посыпьте ее содой и протрите раковину. Для более стойких загрязнений можно сделать кашицу из соды и воды, нанести на раковину и оставить на 15-20 минут. Затем тщательно промойте водой.

2. Уксус: Столовый уксус – это еще одно эффективное чистящее средство для нержавеющей стали. Смешайте столовый уксус с водой в пропорции 1:1, смочите в этом растворе тряпку и протрите раковину. Оставьте на 5-10 минут, а затем ополосните чистой водой.

3. Лимон: Лимонная кислота отлично справляется с известковым налетом и ржавчиной. Разрежьте лимон пополам и натрите им раковину. Оставьте на несколько минут, затем тщательно промойте водой.

4. Зубная паста: Белая зубная паста – это не только ваш верный друг в уходе за зубами, но и спаситель для тусклой раковины. Нанесите немного зубной пасты на губку и протрите раковину. Оставьте на несколько минут, а затем тщательно отполируйте мягкой тряпкой.

5. Солевой раствор: Соль – это не только специя, но и отличный очиститель. Растворите 1 столовую ложку соли в 1 стакане теплой воды, смочите в этом растворе тряпку и протрите раковину. Оставьте на 5-10 минут, а затем ополосните чистой водой.

6. Пивное пиво: Этот необычный ингредиент может показаться удивительным, но он действительно помогает вернуть блеск нержавеющей стали. Нанесите немного пива на губку и протрите раковину. Оставьте на несколько минут, затем тщательно промойте водой.

Помните:

Перед использованием любого из этих методов проверьте его на небольшом участке раковины, чтобы убедиться, что он не повредит поверхность.

Не используйте жесткие щетки и абразивные чистящие средства, ведь они могут поцарапать металл.

Регулярно чистите раковину, чтобы предотвратить образование устойчивых загрязнений.

Следуя этим простым советам, вы сможете без лишних усилий и затрат вернуть вашей раковине из нержавеющей стали безупречную чистоту и блеск.

"Телеграф" писал раньше, как применить соду в хозяйстве. Также мы писали, как избавиться от неприятного запаха на посуде.