Вам знадобиться віск: що робити, щоб крани сяяли чистотою

Блиск кранам можна повернути простими засобами без хімії.

Блискучі крани на кухні та у ванній кімнаті – це не лише естетика, але й ознака чистоти та охайності. Проте, з часом, навіть найякісніші крани тьмяніють, втрачають блиск і покриваються вапняним нальотом. Не поспішайте бігти до магазину за дорогими чистячими засобами, адже існує безліч простих та доступних лайфхаків, які допоможуть вам повернути вашим кранам сяючу чистоту.

1. Лимонна кислота: Цей універсальний помічник впорається з багатьма побутовими забрудненнями, і крани – не виняток. Розчиніть 1 столову ложку лимонної кислоти в 1 склянці теплої води, нанесіть розчин на губку або ганчірку і протріть крани. Залиште на кілька хвилин, а потім ретельно промийте водою.

2. Оцет: Не менш ефективним засобом є оцет. Змішайте столовий оцет з водою в пропорції 1:1, змочіть у цьому розчині ганчірку і протріть крани. Залиште на 5-10 хвилин, а потім сполосніть чистою водою.

3. Сода: Харчова сода – це не лише відмінний розпушувач для тіста, але й чудовий засіб для чищення. Змочіть губку водою, посипте її содою і протріть крани. Для більш стійких забруднень можна зробити кашку з соди та води, нанести її на крани і залишити на 15-20 хвилин. Потім ретельно промийте водою.

4. Зубна паста: Біла зубна паста – це не лише ваш вірний друг у догляді за зубами, але й рятівник для тьмяних кранів. Нанесіть трохи зубної пасти на губку і протріть крани. Залиште на кілька хвилин, а потім ретельно відполіруйте м'якою ганчіркою.

5. Картопля: Цей овоч, який завжди є під рукою на кухні, може стати вашим союзником у боротьбі з вапняним нальотом. Розріжте картоплину навпіл і натріть нею крани. Крохмаль, що міститься в картоплі, допоможе видалити забруднення та повернути кранам блиск.

6. Оливкова олія: Після того, як ви почистили крани одним з вищезазначених способів, рекомендується натерти їх трохи оливковою олією. Це допоможе захистити метал від корозії та збереже блиск надовго.

7. Віск

Щоб краплі води не залишали на крані слідів, натріть його воском.

Пам'ятайте:

Перед використанням будь-якого з цих методів протестуйте його на невеликій ділянці крана, щоб переконатися, що він не пошкодить поверхню.

Не використовуйте жорсткі щітки та абразивні чистячі засоби, адже вони можуть подряпати метал.

Регулярно чистіть крани, щоб запобігти утворенню стійкого нальоту.

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете без зайвих зусиль та витрат повернути вашим кранам сяючий блиск та охайний вигляд.

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