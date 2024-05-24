Вам понадобится воск: что делать, чтобы краны сияли чистотой

Блеск кранам можно вернуть простыми средствами без химии.

Блестящие краны на кухне и в ванной – это не только эстетика, но и признак чистоты и чистоплотности. Однако со временем даже самые качественные краны тускнеют, теряют блеск и покрываются известковым налетом. Не спешите бежать в магазин за дорогими чистящими средствами, ведь существует множество простых и доступных лайфхаков, которые помогут вам вернуть вашим кранам сияющую чистоту.

1. Лимонная кислота: Этот универсальный помощник справится со многими бытовыми загрязнениями и краны – не исключение. Растворите 1 столовую ложку лимонной кислоты в 1 стакане теплой воды, нанесите раствор на губку или тряпку и протрите краны. Оставьте на несколько минут, затем тщательно промойте водой.

2. Уксус: Не менее эффективным средством является уксус. Смешайте столовый уксус с водой в пропорции 1:1, смочите в этом растворе тряпку и протрите краны. Оставьте на 5-10 минут, а затем ополосните чистой водой.

3. Сода: Пищевая сода – это не только отличный разрыхлитель для теста, но и отличное чистящее средство. Смочите губку водой, посыпьте ее содой и протрите краны. Для более стойких загрязнений можно сделать кашицу из соды и воды, нанести на краны и оставить на 15-20 минут. Затем тщательно промойте водой.

4. Зубная паста: Белая зубная паста – это не только ваш верный друг в уходе за зубами, но и спаситель для тусклых кранов. Нанесите немного зубной пасты на губку и протрите краны. Оставьте на несколько минут, а затем тщательно отполируйте мягкой тряпкой.

5. Картофель: Этот овощ, который всегда находится под рукой на кухне, может стать вашим союзником в борьбе с известковым налетом. Разрежьте картофелину пополам и натрите ею краны. Крахмал, содержащийся в картофеле, поможет удалить загрязнение и вернуть кранам блеск.

6. Оливковое масло: После того, как вы почистили краны одним из вышеперечисленных способов, рекомендуется натереть их немного оливковым маслом. Это поможет защитить металл от коррозии и сохранит блеск надолго.

7. Воск

Чтобы капли воды не оставляли на кране следов, натрите воском.

Помните:

Перед использованием любого из этих методов проверьте его на небольшом участке крана, чтобы убедиться, что он не повредит поверхность.

Не используйте жесткие щетки и абразивные чистящие средства, ведь они могут поцарапать металл.

Регулярно чистите краны, чтобы предотвратить образование устойчивого налета.

Следуя этим простым советам, вы сможете без лишних усилий и затрат вернуть вашим кранам сияющий блеск и аккуратный вид.

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