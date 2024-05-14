Оцет та лимонна кислота: простий спосіб відмити унітаз до блиску без хімії

Для очищення унітазу не обов'язково використовувати агресивну хімію.

Білосніжний унітаз — це не лише естетика, але й запорука чистоти та гігієни у вашій ванній кімнаті. Проте, використання агресивних хімічних засобів може негативно впливати на здоров'я та довкілля.

На щастя, існують екологічні та безпечні методи, які допоможуть вам відмити унітаз до блиску без шкоди для здоров'я та природи. Про це пише ukrainianwall.

1. Оцет:

Оцет — це чудовий універсальний чистячий засіб, який чудово справляється з вапняним нальотом та іржею.

Налийте унітаз оцтом, залиште на ніч, а вранці протріть щіткою та змийте водою.

2. Лимонна кислота:

Лимонна кислота — ще один ефективний засіб для видалення нальоту.

Розчиніть у воді пакетик лимонної кислоти, налийте унітаз, залиште на 30 хвилин, а потім протріть щіткою та змийте.

3. Сода:

Харчова сода — це чудовий абсорбент, який допоможе вам видалити неприємні запахи та бруд.

Насипте на дно унітазу соду, додайте трохи оцту, залиште на 15 хвилин, а потім протріть щіткою та змийте.

4. Перекис водню:

Перекис водню — це дезінфікуючий засіб, який допоможе вам позбутися бактерій та мікробів.

Налийте унітаз перекисом водню, залиште на 10 хвилин, а потім протріть щіткою та змийте.

5. Кока-кола:

Цей газований напій містить ортофосфорну кислоту, яка ефективно розчиняє бруд та наліт.

Налийте унітаз кока-колою, залиште на 30 хвилин, а потім протріть щіткою та змийте.

Порада:

Для кращого ефекту можна поєднувати різні методи.

Наприклад, можна налити унітаз оцтом, залишити на ніч, а вранці додати соду та перекис водню, протріть щіткою та змити.

Пам'ятайте:

Перед використанням будь-якого методу переконайтеся, що він безпечний для вашого унітазу.

Не використовуйте жорсткі абразивні губки, які можуть пошкодити поверхню унітазу.

Носіть рукавички при роботі з чистячими засобами.

Регулярно чистіть унітаз, щоб запобігти утворенню стійкого нальоту.

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