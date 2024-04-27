Полийте унітаз — проблема вирішена: як можна використовувати соняшникову олію в побуті

Ви здивуєтеся, скільки проблем може вирішити олія

Практично кожен кулінар використовує соняшникову олію на кухні. Цей продукт є практично у всіх стравах.

Проте мало хто знає, що олія — чудовий помічник у побуті. Як його можна використовувати ще, розкажемо разом із Ukr.Media.

Як можна використовувати соняшникову олію

Продукт чудово видаляє наліт та неприємний запах в унітазі. Варто відправити трохи олії в унітаз — і проблему вирішено.

У це важко повірити, але її можна використовувати для прання. Соняшникова олія допомагає видалити старі плями на тканині.

Допоможе цей продукт навіть при вибілюванні кухонних рушників. Необхідно приготувати розчин із 1 склянки прального порошку, 2 ст. л. відбілювача та 2 — 3 ст. л. олії. У цю суміш слід відправити сухі кухонні рушники на три години — і ви здивуєтесь результатом.

Цей продукт також можна використовувати для полірування меблів. Для цього потрібно приготувати розчин із соняшникової олії та лимонного соку (або оцту) у пропорції 2:1. Якщо немає соку цитруса, його можна замінити оцтом. Такою сумішшю слід збризкати поверхню меблів, залишити на кілька хвилин, після чого просто протерти чистою ганчіркою.

Соняшникова олія також допомагає ефективно помити посуд. Брудні тарілки, виделки, ложки, каструлі слід просто їм збризкати та через 4 хвилини просто помити.

Якщо хочеться оновити шкіряне взуття або рукавички, потрібно взяти звичайну чисту губку, змочити її соняшниковою олією і просто протерти речі. Далі потрібно просто сухою ганчіркою зняти залишки продукту — і одяг із взуттям виглядатиме як новий.

Раніше ми розповідали, навіщо солити соняшникову олію. Ви здивуєтеся результатом.