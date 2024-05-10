Скоро лето, а вы до сих пор не знаете, как сказать на украинском "шлепанцы"? Языковед назвал верное название

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В скором времени в Украине наступит лето и большинство людей начнет менять гардероб на более легкий, это касается и обуви. Однако мало кто догадывается, как правильно на украинском называть "шлепанцы".

А вот известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко рассказал, что лучше не употреблять это слово и посоветовал, чем его заменить. Он отметил, что "шлепанцы" – это более русское слово, хотя в Украине оно имеет разговорный оттенок.

Как правильно называть "шлепанцы" на украинском

Авраменко назвал украинское слово для обозначения этого обуви. "Помните, пантОфли. Это мягкие комнатные туфли без закаблУков".

То есть, нужно говорить по-украински не "шлепанцы" а "пантОфли", что может для некоторых украинцев звучать необычно, но в любом случае хорошо.

Языковед объяснил и значение слова "закаблУки". ЗакаблУк – это задняя часть обуви, охватывающая пятку. И ни в коем случае не говорите "задник", ведь это русское слово.

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