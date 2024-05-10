Крот не приблизится к огороду: закопайте там всего одно средство

Гуманный и простой способ избавиться от незваного гостя

Крот – незваный гость в саду и огороде. Он не считается 100% вредителем, но он может нанести значительный ущерб. Крот повреждает корни растений и разрушает грядки.

Чтобы избавиться от крота в своем саду, не обязательно использовать ловушки и имеющиеся в продаже отпугиватели. Стоит сначала попробовать естественные методы. Одним из таких делится Super Express.

Как навсегда избавиться от крота в огороде

Оказывается, кротов отпугивают человеческие волосы. Это необычное, но эффективное средство поможет избавиться от млекопитающих на участке. Все, что нужно сделать, это собрать волосы с расчески и закопать их в землю. Подходящая глубина — около 30 см под землей. Аналогично можно поступить с шерстью кошек и собак.

Кроты ненавидят запах волос и шерсти и избегают мест, где они их находят. Также можно кидать волосы и мех прямо в вырытые кротом холмики. Млекопитающее сбежит с участка.

Ранее "Телеграф" делился рецептом подкормки для огурцов. Это ароматное средство поможет значительно увеличить урожай.