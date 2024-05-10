Смачніше, ніж у шеф-повара: два інгредієнти перетворять звичайну тушковану капусту на шикарну страву

Все, що потрібно, є під рукою

Ароматну тушковану капусту люблять багато хто. Це не тільки корисна, але й дуже смачна страва. Як правило, кулінари намагаються його урізноманітнити за допомогою стандартних продуктів – гірчиці, томатної пасти чи домашньої сметани.

Однак мало хто знає, що надати пікантності цій страві можна іншими, цікавішими варіантами — часто саме оригінальні ідеї й виявляються найкращими. Разом з Рixelinform розповімо, як урізноманітнити смак тушкованої капусти незвичайними на перший погляд продуктами. Близькі подумають, що ви замовили страву у ресторані

Що додати в тушковану капусту для яскравості смаку

Мало хто знає про те, що при приготуванні тушкованої капусти в блюдо додають курячі яйця. Вважається, що саме вони можуть зробити страву смачнішою. Яйця роблять структуру тушкованої капусти приємнішою.

Спочатку збити куряче яйце до однорідного стану і додати в капусту за кілька хвилин до готовності.

Багато хто забуває про те, що звичайний цукор теж може зіграти свою позитивну роль при приготуванні тушкованої капусти. Усього невелика кількість цього інгредієнта зробить страву більш насиченою та смачною.

Раніше ми розповідали, як приготувати тушковану капусту з м’ясом. Близькі й наситяться, й отримають задоволення.