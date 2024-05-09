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Через цю суміш сковорода засяє, як нова: ось чим можна видалити нагар

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Потужні натуральні засоби від нагару
Потужні натуральні засоби від нагару. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Зникнуть навіть найстаріші забруднення

Каструля або сковорідка, що пригоріла — звичайне явище на кухні. Подібні ситуації трапляються як з новачками, так і досвідченими кулінарами. Перед використанням посуду його необхідно відмити. Це не повинно стати проблемою, тому що вдома обов’язково знайдеться натуральний засіб, який легко видаляє всі забруднення.

Найпростіше рішення — почистити пригорілий посуд незамінною в побуті содою. Але це не єдиний засіб, який змусить посуд знову сяяти.

Чим очистити сковороду, що пригоріла

Змішайте кілька чайних ложок соди з водою до утворення пасти. Натріть дно посуду і залиште на кілька годин. Потім акуратно промийте. Разом із нагаром прибереться і весь жир.

Якщо доводиться мати справу із сильним забрудненням, змішайте 6 чайних ложок харчової соди з 1/4 склянки перекису водню. Ретельно перемішайте вміст і промийте цим розчином посуд, що пригорів. Цей метод підійде як очищення сковороди всередині, так і її дна. Також можна замочити сковороду у цій суміші на кілька годин.

Ще один ефективний засіб — лимонна кислота. Розчиніть одну чайну ложку у воді та доведіть до кипіння, радить SE. Вилийте отриманий розчин на сковороду, що пригоріла, і акуратно потріть її. Замість лимонної кислоти можна використовувати оцет. Цей метод діє і на пригоріле дно посуду.

Ще одне дуже гарне розв'язання проблеми зі сковородою, що пригоріла, — кухонна сіль. Посипте обпечене місце сіллю та залиште приблизно на 2-3 години. Потім видаліть сіль паперовим рушником і вимийте каструлю.

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#Посуд #Сковорода #Лайфхак #Каструля