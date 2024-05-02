Прикраси блищатимуть, як нові: перевірені лайфхаки, як очистити золото, перли та каміння

Ці поради щодо очищення прикрас перевірені роками

З часом навіть нові прикраси забруднюються і втрачають блиск, особливо якщо носити їх часто. Однак повернути колишнє сяйво улюбленим кільцям або намисту можна, якщо правильно їх доглядати і регулярно чистити. "Телеграф" вже розповідав, як зробити прибирання в будинку без зайвих зусиль, а сьогодні ділиться як очищати улюблені прикраси.

Ці поради для очищення прикрас ми знайшли в одному зі старих випусків журналу "Ліза". Ці лайфхаки точно допоможуть вам правильно доглядати дорогоцінні метали та ювелірні вироби.

Як очистити прикраси в домашніх умовах

Камені

Кільця з камінням найчастіше забруднюються у місцях кріплення каменю. Щоб очистити ці забруднення, потрібно змочити ватну паличку в гліцерині та ретельно протерти важкодоступні місця. Після очищення відполіруйте каміння фланеллю і воно блищатиме.

Перли

Прикраси з перлів в жодному разі не можна чистити щіткою або іншими жорсткими засобами. Перли достатньо опустити у легкий мильний розчин, прополоскати, а потім протерти сухими ватяними дисками. Для більшого сяйва можна додати на ватяний диск краплю оливкової олії, а потім прибрати її залишки сухою серветкою.

Золото

Спочатку очистіть золоті прикраси за допомогою рідкого мила чи гелю для душу. Потім ретельно прополощіть у проточній воді. Після цього золото можна протерти фланелевою ганчірочкою, змоченою у нашатирному спирті.

Срібло

Очистити срібні прикраси можна за допомогою солі та алюмінієвої фольги. Складіть фольгу таким чином, щоб можна було загорнути у неї прикраси та насипати туди 2 чайні ложки солі. А потім покладіть все це в ємність із водою на 15-20 хвилин.

Раніше "Телеграф" розповідав, як прибирати та доглядати за люстрами, торшерами та бра. Ці підказки та лайфхаки точно допоможуть швидко та ефективно прибирати предмети "електричного" декору.