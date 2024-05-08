Як почистити жалюзі, навіть не знімаючи їх із вікна: швидкий спосіб

Прати жалюзі в машинці не можна

Домовласникам доводиться розв'язувати проблему — як почистити жалюзі без використання спеціалізованого миючого обладнання. Виявляється, всупереч видимості, це не таке вже й складне завдання. Жалюзі, як і штори, можна очистити, навіть не знімаючи з вікна.

Як чистити жалюзі

Жалюзі – дуже зручний винахід. Якщо ви хочете, щоб вони служили багато років, обов’язково регулярно очищайте їх, навіть від поверхневих забруднень. По-перше, пилососьте їх раз на місяць. Після видалення пилу варто протерти жалюзі вологою ганчіркою. Після цього розгорніть їх й зачекайти, поки вони добре висохнуть, щоб на поверхні не з’явилася пліснява.

Щоб на жалюзі менше осідав пил, можна протерти їх саморобним засобом. Змішайте 2 столові ложки кондиціонера для білизни та 2 літри теплої води. Потім змочіть ганчірку у розчині й протріть жалюзі.

Якщо пластикові жалюзі пожовтіли або на них є стійкі забруднення, використовуйте харчову соду. Додайте до порошку трохи води, щоб вийшла паста, та нанесіть на забруднені ділянки. Потім видаліть засіб вологою ганчіркою.

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