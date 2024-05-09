Що роблять професійні кухарі під час смаження котлет: кулінарний секрет для ідеальної страви
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Простий кулінарний секрет
Ми розповідали, коли солити холодець для смачнішої страви. Дуже часто успіх приготування залежить від таких дрібних деталей. Це стосується і котлет. Є один секрет, який дозволить приготувати страву особливо смачно.
Багато хто мріє про котлети, які готують професійні кухарі: соковиті всередині, з апетитною рум'яною скоринкою. Але в чому ж їх секрет? Як пише Pixelinform справа у зміні сили вогню через 1 хвилину після початку обсмажування котлет.
Чому важливо зменшувати вогонь?
- Сильний вогонь протягом першої хвилини дозволяє швидко "запечатати" сік всередині котлети, утворюючи хрустку скоринку.
- Зменшення вогню після хвилини смаження запобігає висушуванню котлети, зберігаючи її соковитість.
- Повільний вогонь протягом решти часу смаження забезпечує рівномірне просмаження котлети всередині, не даючи їй згоріти.
Як правильно смажити котлети
- Рoзігрійте сковороду на сильному вогні. Додайте олію.
- Викладіть котлети на сковороду. Смажте котлети на сильному вогні протягом 1 хвилини з кожного боку.
- Зменшіть вогонь до мінімуму. Накрийте сковороду кришкою. Смажте котлети на повільному вогні протягом 10-15 хвилин (залежно від розміру котлет).
Спробуйте цей простий секрет, і ваші котлети завжди будуть соковитими всередині, але з рум'яною скоринкою, як у ресторані. Також ми розповідали, як значно простіше підготувати капусту на голубці.