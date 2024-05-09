Що роблять професійні кухарі під час смаження котлет: кулінарний секрет для ідеальної страви

Простий кулінарний секрет

Ми розповідали, коли солити холодець для смачнішої страви. Дуже часто успіх приготування залежить від таких дрібних деталей. Це стосується і котлет. Є один секрет, який дозволить приготувати страву особливо смачно.

Багато хто мріє про котлети, які готують професійні кухарі: соковиті всередині, з апетитною рум'яною скоринкою. Але в чому ж їх секрет? Як пише Pixelinform справа у зміні сили вогню через 1 хвилину після початку обсмажування котлет.

Чому важливо зменшувати вогонь?

Сильний вогонь протягом першої хвилини дозволяє швидко "запечатати" сік всередині котлети, утворюючи хрустку скоринку.

Зменшення вогню після хвилини смаження запобігає висушуванню котлети, зберігаючи її соковитість.

Повільний вогонь протягом решти часу смаження забезпечує рівномірне просмаження котлети всередині, не даючи їй згоріти.

Як правильно смажити котлети

Рoзігрійте сковороду на сильному вогні. Додайте олію. Викладіть котлети на сковороду. Смажте котлети на сильному вогні протягом 1 хвилини з кожного боку. Зменшіть вогонь до мінімуму. Накрийте сковороду кришкою. Смажте котлети на повільному вогні протягом 10-15 хвилин (залежно від розміру котлет).

Спробуйте цей простий секрет, і ваші котлети завжди будуть соковитими всередині, але з рум'яною скоринкою, як у ресторані. Також ми розповідали, як значно простіше підготувати капусту на голубці.