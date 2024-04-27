Коли в Україні відзначається День матері: точна дата та історія свята

У другу неділю травня в Україні відзначається День матері

Щороку у травні в Україні відзначається День матері. Відповідно до Указу Президента України від 1999 року це свято відзначається у другу неділю травня. У 2024 році ця дата припадає на 12 травня. Цього дня українці вітають та дякують своїм мамам, дарують їм подарунки, турботу та увагу.

День матері – історія свята

Свій початок це свято бере з 1908 року, коли американка Анна Джервіс із Філадельфії звернулася до влади із пропозицією вшановувати матерів. Вона просила встановити це свято на державному рівні. Для Анни це було важливо, адже вона сама рано втратила свою маму.

Через два роки, 1910 року, штат Вірджинія офіційно визнав День матері святом. Після цього ідея святкувати День матері поширилася і в інших країнах. В Україні це свято встановили у 1999 році Указом Президента України.

День матері в Україні — коли відзначається

В Україні День матері відзначається у другу неділю травня. У 2024 році ця дата припадає на 12 травня. Цього дня не забудьте привітати своїх найближчих та рідних. Висловіть свою подяку мамам, які подарували вам життя та виховали вас. Подаруйте мамам букет, подарунок, теплі слова та свою турботу.

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