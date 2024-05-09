Поливайте этим огурцы и урожай будет гигантским

Есть вещества, ускоряющие созревание этих овощей

Чтобы был большой урожай, огурцы должны содержать достаточное количество питательных веществ. Это вполне возможно, если их регулярно и правильно удобрять. Кстати, узнайте, чем следует удобрять свеклу для хорошего урожая.

Впервые семена огурцов нужно удобрять, когда увидели, что они проросли, и появились листья. Это необходимо для того, чтобы огурцы не заражались болезнями, пишет "На пенсии".

Пока не сформировались плоды, огурцы нужно подкормить азотом, содержащимся, например, в жидком компосте. В бочку следует положить зеленую траву и залить водой. В таком состоянии пусть стоит 7-10 дней.

Тогда литр вещества заливают ведром воды. Под каждый куст огурца вносят по 1 литру раствора. Такое удобрение можно использовать каждые 10 дней, но на влажную землю.

Если вы заметили, что выросло 2-3 настоящих листа, следует опрыскать растение от грибка и одновременно наполнить полезными веществами. В таком случае следует использовать молочную сыворотку. Дозировка: 3 литра сыворотки на такое же количество теплой воды.

К этому же раствору можно добавить йод. Возьмите 12 капель и разбавьте в 6 литрах молочной сыворотки с водой. Можно взять и молоко, но тогда йода следует внести втрое больше. Обрабатывайте им листья. Оптимально проводить такую подкормку вечером, чтобы листья хорошо поглотили раствор.

Недавно "Телеграф" делился, чем удобрять клубнику во время цветения. Можно использовать народные средства, которые есть дома.