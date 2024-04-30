Борщ буде яскраво-червоним: ці прості секрети використовують у ресторанах

Секрети яскравого кольору борщу

Ми розповідали, як швидко почистити багато відварених яєць. Тепер ділимось секретами особливо смачного і красивого борщу.

Всі знають, що один з основних показників якості червоного борщу — його яскравий та насичений колір. Однак кулінарам не завжди вдається отримати "правильний" колір. Разом з Pixelinform розповідаємо про кілька простих хитрощів, які допоможуть вам зробити борщ не лише смачним, але й красивим.

Секрети роботи з морквою

Багато хто знає, що саме морква робить борщ помаранчевим, а не червоним. Тому її рекомендується обсмажувати окремо. Часто моркву смажать на олії, додаючи трохи вершкового масла. Інші для більшого аромату та "приглушення" кольору використовують сало. Такий спосіб приготування робить борщ не лише красивим, але й більш насиченим на смак.

Додавання кислоти до буряків

Це ожин із найважливіших моментів. Щоб зберегти червоний колір буряків, його потрібно "закріпити" за допомогою кислих інгредієнтів. Найчастіше для цього використовують томатну пасту, ягоди, лимонний сік або оцет.

Трохи цукру

Додавання цукру не лише "врівноважить" кислоту, але й допоможе зберегти насичений червоний колір борщу. Достатньо буде додати лише половину чайної ложки цукру, щоб досягти бажаного ефекту.

Дотримуючись цих простих секретів, ви зможете приготувати не лише смачний, але й красивий червоний борщ. Також ми розповідали про важливий момент у приготуванні холодцю.