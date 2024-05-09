Головний акцент на брови: три секрети вдалого макіяжу брів із маминих журналів

Ці підказки виведуть ваш макіяж брів на новий рівень

Вдалий макіяж – важлива складова стильного образу. Особливу увагу при макіяжі варто приділити бровам, вони можуть стати головним акцентом на обличчі. "Телеграф" вже розповідав, як правильно підібрати рум’яна за типом шкіри, а сьогодні ділиться секретами вдалого макіяжу брів.

Ці поради ми знайшли в одному із старих випусків журналу "Наталі". Вони допоможуть вивести ваш макіяж брів на новий рівень.

Секрети красивого макіяжу брів

Секрет №1

Ще до макіяжу спробуйте пофарбувати брови спеціальною фарбою для брів та вій. Тільки не чорною – ретельно підберіть свій відтінок коричневого кольору, орієнтуючись саме на свої брови, а не на волосся на голові. При нанесенні фарби використовуйте трафарет для отримання правильної форми. Навколо основних волосків брови є багато дрібного "пушку", який при фарбуванні додасть бровам об’єму та виразності.

Секрет №2

Перед тим, як приступати до макіяжу брів, зачешіть їх нагору, так вони здаватимуться густішими. А потім легенько пригладьте по верхньому контуру. Косим пензликом з тінями або олівцем для брів робіть короткі штрихи, ніби домальовуючи волоски до своїх брів. Особливо зосередьтеся на потовщенні кінчика брови, адже швидше за все саме там не вистачає густоти.

Секрет №3

При макіяжі брів обов’язково використовуйте фіксуючий гель, або спеціальну туш для брів. Це зробить макіяж брів стійкішим і додасть ще трохи густоти. В кінці додайте крапельку консилера біля верхнього контуру брів, це додасть їм більше чіткості та виразності.

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