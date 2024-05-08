У які дні краще садити горох у травні 2024 року: місячний календар

Посівний календар на травень 2024 року підкаже, коли краще садити горох у відкритий ґрунт

Щоб насіння гороху успішно проросло, а врожай був якісним, важливо вибрати правильний час для посадки. Раніше ми розповідали, коли краще садити квасолю, а сьогодні подивимося, коли садити горох навесні – ці дні місячний посівний календар називає сприятливими для гороху.

Коли садити горох у відкритий ґрунт в Україні — поради городників

Горох — це однорічна рослина, яка відмінно росте в прохолодному кліматі. При цьому посадка гороху у відкритий ґрунт навесні не повинна проводитися за температури землі менш за 5-10 градусів тепла.

Оптимальний період для прогріву грунту припадає на кінець квітня чи першу половину травня. У цей час загроза повторних заморозків є мінімальною і земля вже досить тепла для успішного проростання насіння.

Що любить горох під час посадки — важливі нюанси

Зверніть увагу на такі моменти:

Сонячне місце. Горох віддає перевагу сонячним ділянкам для посадки, де рослини отримають достатньо світла для фотосинтезу та розвитку. Виберіть місце з гарним освітленням. Відповідний ґрунт. Добре розпушіть грядки та внесіть перед посадкою добрива — перегній або компост, комплексні суміші для забезпечення рослин необхідними поживними речовинами. На якій відстані один від одного потрібно садити горох – 5-6 см та 15-20 см між рядами. Глибина — 3-5 см. Помірний полив. Горох не любить зайвого зволоження, тому важливо підтримувати помірний рівень вологості ґрунту. Поливайте рослини регулярно, уникаючи застою вологи, особливо в період цвітіння та утворення стручків. Підтримка для кучерявих пагонів. Горох — кучерява рослина, тому йому необхідна підтримка для вертикального росту. Встановіть опори або сітки, щоб горох міг піднятися і розвиватися правильно.

Крім того, важливими є помірні температури. Горох повинен бути захищений від зайвого перегріву та забезпечений прохолодою у спеку. Якщо на місці посадки не буває достатньо тіні, його часто садять разом із кукурудзою.

Коли сіяти горох за місячним календарем — точні дати

У травні це:

9-13 число;

число; 16-22 число;

число; 30 та 31 число.

У ці періоди положення Місяця сприяє активному зростанню кореневої системи та зеленої маси рослин, що сприятливо позначається на розвитку гороху та формуванні якісного врожаю. Дотримуючись рекомендацій місячного календаря, ви можете підвищити шанси на успішне вирощування гороху та отримання рясного врожаю.