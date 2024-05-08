Не спішіть викидати улюблену футболку: як і чим вивести плями від маркера з білого одягу

Ваш улюблений одяг стане сяяти чистотою

Видалити сліди від маркера з білого одягу — дуже непросто. Однак якщо знати деякі хитрощі та дієві методи, позбутися від набридливих плям можливо. Раніше ми розповідали, як відбілити шкарпетки, а тепер ділимося, як видалити сліди від маркера.

Найкраще видаляти плями відразу після їх появи. Як відіпрати плями від маркера з білої тканини, розповіли на goodhouse.

Різні види фломастерів потребують різних способів видалення слідів від них. Наприклад, якщо маркер на масляній основі, найкраще видаляти їх соняшниковою олією, якщо на водній — засобом для миття посуду. Якщо ж маркер спиртовий, плями від нього виведе медичний спирт.

Як видалити плями від маркера з білого одягу

Найскладніше позбутися від плям чорного або кольорового маркера. Однак варто бути обережними під час цього процесу, щоб не пошкодити тканину і не розтерти пляму.

Спосіб виведення плями від маркера з білої тканини

Беремо білі серветки і підкладаємо їх під тканину. Точніше, під проблемне місце. На ватний диск наносимо перекис водню і прикласти до плями і залишити так на 15-20 хвилин. Після цього диском промочуємо пляму, придавлюючи. Так вата вбере в себе барвник. Коли слід зникне, одяг треба попрати звичним способом.

Як видалити плями від маркера з джинсів

Хоч і джинси можна терти, він може линяти. Тому краще не використовувати нашатирний спирт і перекис.

Інструкція

Під проблемне місце кладемо світле полотно, яке не линяє. Змочуємо ватний диск спиртом і промочуємо ним фарбу. Промиваємо проточною водою і наносимо трохи порошку для виведення плям. За 20 хвилин перемо звичним способом.

Раніше "Телеграф" розповідав, як вивести плями поту з одягу. Ці непривабливі сліди на одязі можуть зіпсувати настрій та змусити улюблену річ вирушити до смітника. Але не поспішайте викидати забруднені речі.