Не спешите выбрасывать любимую футболку: как и чем вывести пятна от маркера из белой одежды

Ваша любимая одежда станет сиять чистотой

Удалить следы от маркера из белой одежды очень непросто. Однако если знать некоторые уловки и действенные методы, избавиться от надоедливых пятен возможно. Раньше мы рассказывали, как отбелить носки, а теперь делимся, как удалить следы от маркера.

Лучше удалять пятна сразу после их появления. Как отстирать пятна от маркера из белой ткани, рассказали на goodhouse.

Различные виды фломастеров нуждаются в разных способах удаления следов от них. Например, если маркер на масляной основе, лучше удалять их подсолнечным маслом, если на водном — средством для мытья посуды. Если же маркер спиртовый, то пятна от него выведет медицинский спирт.

Как удалить пятна от маркера из белой одежды

Сложнее всего избавиться от пятен черного или цветного маркера. Однако следует осторожничать во время этого процесса, чтобы не повредить ткань и не растереть пятно.

Способ выведения пятна от маркера из белой ткани

Берем белые салфетки и подкладываем их под ткань. Вернее, под проблемное место. На ватный диск наносим перекись водорода и приложим к пятну и оставим так на 15-20 минут. После этого диском промачиваем пятно, придавливая. Так вата впитает краситель. Когда след исчезнет, одежду надо постирать привычным способом.

Как удалить пятна от маркера из джинсов

Хоть и джинсы можно тереть, материал может линять. Поэтому лучше не использовать нашатырный спирт и перекись.

Инструкция

Под проблемное место кладем светящееся полотно, которое не линяет. Смачиваем ватный диск спиртом и промачиваем им краску. Промываем проточной водой и наносим немного порошка для выведения пятен. Через 20 минут победительным способом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как вывести пятна пота из одежды. Эти неприглядные следы на одежде могут испортить настроение и заставить любимую вещь отправиться в мусорку. Но не торопитесь выбрасывать загрязненные вещи.