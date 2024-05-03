Забудьте про фото їжі і "дакфейс": застарілі ідеї для селфі, які не варто повторювати

Подивіться та забудьте про це назавжди

Щодня користувачі викладають у соцмережах мільйони фотографій та селфі. Через це дуже складно виділитися та бути оригінальним у своєму фотоблозі. А є ідеї селфі, про які краще взагалі забути, щоб не зганьбитися. "Телеграф" вже розповідав, як правильно видаляти програми у смартфоні, а сьогодні ділиться, які селфі краще не робити і не викладати в соцмережах.

Ці корисні поради про те, які селфі не варто робити, ми знайшли в одному з випусків журналу "Ліза". Дізнайтеся, які фотографії краще не робити і не викладати в інтернет.

Які селфі дратують людей у мережі

Дакфейс

Це те саме горезвісне "качине обличчя". Такого вигляду селфі з випнутими губами вже всім знатно набридли. Якщо вже фотографуєте себе на фронтальну камеру, то просто посміхніться і зробіть простіше обличчя.

Фото їжі

Фото їжі вже давно заполонили простір інтернету, тож вам буде складно когось цим здивувати. Швидше ви викликаєте зворотну реакцію чи роздратування у ваших фоловерів.

Мої ноги

Такі знімки свого часу були дуже популярними. Дівчата особливо люблять робити фото ніг на відпочинку – на тлі моря чи в горах. Проте такі селфі вже давно застаріли і не викликають захоплення, як раніше.

Фото з чужою машиною

Фото, зроблене на тлі чужої розкішної машини, дуже дратує користувачів мережі. Особливо якщо це ваші друзі або знайомі, які точно знають, що у вас такого авто немає. Якщо робити знімок з машиною, то тільки в тому випадку, якщо вона ваша.

Фото зі спортзалу

Багато дівчат і хлопців люблять хизуватися в мережі знімками зі спортзалу або з відвідування басейну. Однак, такі фото швидше викличуть насмішки в мережі, ніж захоплення. Найкраще робити в спортзалі те, за чим ви туди прийшли, а не фото.

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