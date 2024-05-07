Чашки будуть сяяти: як позбутися чайного нальоту за допомогою копійчаних засобів

Є кілька простих способів, як відмити чашки від нальоту

Буває, що після заварювання чаю на стінках чашок залишається темний чайний наліт. І якщо не помити кухоль одразу, він може накопичуватися та зміцнюватися всередині посуду. "Телеграф" вже розповідав, як робити прибирання без зайвих зусиль, а сьогодні ділиться, як відмити чайний наліт із чашок.

Як виявилося, позбавитися чайних плям у чашках можна простими підручними засобами, пише unian.net. Для цього вам знадобиться лимонна кислота, сода, зубна паста або сіль.

Як відмити чашки від чайного нальоту

Спосіб з лимонною кислотою

Лимонна кислота або просто свіжий сік лимона — ефективний засіб для боротьби з нальотом. Просто насипте у філіжанку лимонну кислоту в порошку або налийте сік, розітріть по краях і залиште на кілька хвилин. А потім просто промийте чашку гарячою водою і вона буде чистою.

Спосіб із содою

Зробіть розчин харчової соди з водою, щоб вийшла кашка і нанесіть її на стінки чашок. Потім потріть губкою і промийте під краном у теплій воді. Від нальоту не залишиться й сліду.

Спосіб із зубною пастою

Нанесіть трохи зубної пасти на губку і добре протріть забруднені нальотом чашки. Після цього промийте водою і чайного нальоту не залишиться.

Спосіб із сіллю

Відмити чашки від нальоту допоможе харчова сіль крупного помелу завдяки своїм абразивним властивостям. Однак будьте обережні, адже крихти солі можуть пошкодити поверхню чашки. Для більш дбайливого очищення замочіть чашки на 2 години у сольовому розчині. Для цього налийте в них теплу воду та розчиніть по 1 ч.л. солі.

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