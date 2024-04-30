Прибирання без зайвих зусиль: прості правила, які допоможуть підтримувати чистоту в домі

Якщо перетворити ці правила на звичку, будинок завжди буде чистим

Прибирання у більшості асоціюється з виснажливою роботою, серйозним навантаженням та втомою. Однак є кілька лайфхаків, які спростять підтримку чистоти в домі. "Телеграф" вже розповідав, як видалити вм’ятини від ніжок меблів на килимі, а сьогодні ділиться, як спростити прибирання в будинку.

Ці корисні поради для господарок ми знайшли в одному із старих випусків журналу "Наталі". Такі підказки точно допоможуть швидко і ефективно упорядкувати будинок і підтримувати в ньому чистоту.

Прості правила для підтримки чистоти в домі

Спробуйте виконувати кілька справ одразу. Наприклад, очікуючи, поки розігрівається духовка, помийте посуд або завантажте посудомийну машину. Коли миєте руки — протріть раковину або дзеркало у ванній кімнаті. Поки розігрівається їжа в мікрохвильовій печі — протріть стільниці або обідній стіл.

Взявши річ, покладіть її на місце. Ця проста установка допоможе уникнути накопичення речей та предметів у різних місцях у будинку. Кожна річ має повинна своє місце.

Тримайте все потрібне під рукою. Ця проста звичка заощадить час на пошуках необхідної речі — флешки, прикраси або документів, тощо.

Щоб ванна завжди була чистою. Після душу відразу наведіть порядок на полицях і протріть дзеркала. Тоді не доведеться окремо приділяти час для прибирання ванної кімнати.

Не бійтеся позбавлятися мотлоху. Звичка накопичувати все з формулюванням: "раптом знадобиться" зовсім не працює. Не знадобиться — просто викидайте мотлох з дому. А коли щось знадобиться – просто купіть нове.

Коли ці навички та установки увійдуть у вас у звичку, повірте, ваш дім буде набагато чистішим і свіжішим.

Раніше "Телеграф" розповідав, як прибирати та доглядати за люстрами, торшерами та бра. Ці підказки та лайфхаки точно допоможуть швидко та ефективно прибирати предмети "електричного" декору.