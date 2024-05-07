Ці п’ять знаків Зодіаку стануть найщасливішими цього тижня

Їм круто пощастить і вийде реалізувати все задумане

Перша половина травня 2024 року стане напрочуд вдалою для представників одразу п’яти знаків Зодіаку, — у них буде все вийде, справи покращаться і може навіть випасти щасливий шанс.

Йдеться про такі знаки як Близнюки, Лев, Терези, Скорпіон та Стрілець. Про це говорить гороскоп Таро на тиждень до 12 травня включно.

Близнюкам випала Помірність

Обставини будуть складатися вдало для Вас, у Вас може вийти щось, чого Ви давно хотіли, а також можливо вдасться зробити заощадження.

Левам випав Туз мечів

Це карта тріумфу та перемоги. Вона обіцяє процвітання, особливо тим, хто працює мізками, а не м’язами. На тижні Ви прийматимете правильні рішення, які допоможуть наблизитися до успіху.

Терезам випала Вісімка жезлів

Вас на тижні супроводжуватиме натхнення, осяяння та творчий успіх. Також ось-ось Вам може повернутися щасливий шанс, так що постарайтеся не проґавити його.

Скорпіонам випала Дев’ятка пентаклів

На тижні Ви можете отримати винагороду за свою працю, і успіх буде на Вашому боці, не бійтеся починати щось нове.

Стрільцям випала Королева жезлів

Ця королева дасть Вам сили та натхнення рухатися назустріч своїм цілям. Особливо вдалим тиждень буде у справах та на роботі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця травня за картами Таро.