Укр

С Поливальным понедельником! Яркие открытки и картинки для поздравления родных и близких

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Яркие картинки для поздравления близких
Яркие картинки для поздравления близких. Фото Телеграф

Предлагаем вам красивые открытки для поздравления с этим светлым праздником

Во второй день Пасхальных праздников традиционно отмечают Поливальный понедельник. Его еще называют Обливным, Мокрым или Водяным понедельником. Такое название праздник получил из-за обычая обливать водой окружающих. Поливальный понедельник особенно популярен среди православных христиан.

В древности люди верили, что вода в понедельник после Пасхи обладает целебными свойствами. Она способна очистить душу и тело и даже принести счастье. Поэтому, обливаясь водой, люди верили, что они избавляются от грехов.

Считалось, что обливание водой в этот день приносит счастье и богатство. Парни поливали девушек, которые им нравятся, а в ответ получали писанки. Считалось, что такой ритуал наделяет девушек красотой и здоровьем.

"Телеграф" собрал яркие открытки, чтобы вы могли поздравить родных, близких и друзей с праздником. Отправьте красочную картинку в мессенджере или соцсетях и поднимите настроение тем, кто вам важен.

Поздравления для родственников с Обливным понедельником 2024
Фото: Телеграф
Обливной понедельник 2024 открытки
Фото: Телеграф
Поздравления с поливным понедельником
Фото: Телеграф
Открытки с Поливаним понедельником 2024
Фото: Телеграф
Картинки с Поливаним понедельником 2024
Фото: Телеграф

Ранее "Телеграф" публиковал открытки для поздравления с Пасхой. Мы подготовили красочные картинки, чтобы отправить близким в день праздника.

Теги:
#Картинки #Открытки #Пасха #Поливальный понедельник