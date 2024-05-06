С Поливальным понедельником! Яркие открытки и картинки для поздравления родных и близких

Предлагаем вам красивые открытки для поздравления с этим светлым праздником

Во второй день Пасхальных праздников традиционно отмечают Поливальный понедельник. Его еще называют Обливным, Мокрым или Водяным понедельником. Такое название праздник получил из-за обычая обливать водой окружающих. Поливальный понедельник особенно популярен среди православных христиан.

В древности люди верили, что вода в понедельник после Пасхи обладает целебными свойствами. Она способна очистить душу и тело и даже принести счастье. Поэтому, обливаясь водой, люди верили, что они избавляются от грехов.

Считалось, что обливание водой в этот день приносит счастье и богатство. Парни поливали девушек, которые им нравятся, а в ответ получали писанки. Считалось, что такой ритуал наделяет девушек красотой и здоровьем.

"Телеграф" собрал яркие открытки, чтобы вы могли поздравить родных, близких и друзей с праздником. Отправьте красочную картинку в мессенджере или соцсетях и поднимите настроение тем, кто вам важен.

Фото: Телеграф

Фото: Телеграф

Фото: Телеграф

Фото: Телеграф

Фото: Телеграф

Ранее "Телеграф" публиковал открытки для поздравления с Пасхой. Мы подготовили красочные картинки, чтобы отправить близким в день праздника.