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Найкрасивіші картинки на Великдень 2024: мила добірка привітань для найрідніших

Автор
Вікторія Козар Вікторія Козар
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Гарні привітання у картинках з Великоднем 2024
Гарні привітання у картинках з Великоднем 2024. Фото Телеграф

Вже через кілька днів настане велике свято

Великдень знаменує Воскресіння Ісуса Христа із мертвих через три дні після заподіяних йому мук на хресті. За переписами, це сталося в неділю, тож Великдень завжди святкують саме в цей день. Зверніть увагу, що є речі, які не можна робити у велике свято.

Великдень символізує перемогу життя над смертю, добра над злом, пише "Телеграф". Його відзначають християни по всьому світу. Зокрема, римо-католики вже святкували Великдень 31 березня, а православні та греко-католики будуть це робити 5 травня.

Перед святом християни дотримуються Великого посту — не їдять молочних і м'ясних продуктів, яєць. Найсуворішим вважається останній тиждень — Страсний. У цей період особливо важливо пам'ятати про заборони.

Важливо — залишатися чуйним, добрим, не пліткувати, не ображати когось. Не можна відмовляти у допомозі, сваритися. Потрібно йти до сповіді, де зізнаватися у своїх гріхах і приймати причастя.

На сам Великдень люди збираються вдома усією родиною та відзначають свято. Накривають великий стіл із смачними стравами — шинкою, пасками, холодцем, голубцями та іншим частуванням.

Принагідно до свята "Телеграф" зібрав добірку красивих привітань у картинках та листівках. Надішліть її своїм рідним і близьким: їм точно буде приємно отримати щире привітання.

Листівка з Великоднем 2024
Щире привітання з Великоднем 2024
Привітання з Великоднем 2024
Картинка-привітання з Великоднем
Листівка з Великоднем

Раніше "Телеграф" писав про те, що категорично не можна робити у Великдень. Запам'ятайте ці заборони, щоб не наробити лиха.

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#Картинки #Великдень 2024