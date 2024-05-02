Ніколи не кидайте у компост ці продукти: вони все зіпсують
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Дізнайтеся, як не перетворити компостну купу на приманку для шкідників
Деякі дачники облаштовують на своїх земельних ділянках компостні ями. Це розумний спосіб утилізувати відходи та отримати натуральне підживлення для рослин. До того ж компост допомагає ґрунту зберігати вологу та поживні речовини, залучає корисні організми.
Але наявність компостної ями не означає, що в неї можна скидати всі відходи. Якщо кінцевою метою компостування є виробництво корисних добрив для рослин, слід ретельно продумати наповнення ями. Є продукти, які категорично там не можна переробляти. Перелік публікує Telegram-канал СОДа.
Що не можна кидати в компостну яму
Молочні продукти, такі як молоко, сметана, йогурт, сир та олія, не слід компостувати, оскільки вони залучають шкідників. Те ж саме стосується олій та жирів.
М’ясо та риба, а також яйця та продукти з птиці можуть розмножувати бактерії, викликати проблеми із запахом та призводити до появи шкідників, таких як щури.
Глянцевий папір. Газетний папір підходить для перероблення на компост. А ось журнали – ні, бо вони містять шкідливі для органіки елементи.
Крім того, в компостну яму не можна кидати оброблену деревину, заражені рослини, бур’яни з насінням та екскременти кішок та собак.
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