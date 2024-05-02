Ніколи не кидайте у компост ці продукти: вони все зіпсують

Дізнайтеся, як не перетворити компостну купу на приманку для шкідників

Деякі дачники облаштовують на своїх земельних ділянках компостні ями. Це розумний спосіб утилізувати відходи та отримати натуральне підживлення для рослин. До того ж компост допомагає ґрунту зберігати вологу та поживні речовини, залучає корисні організми.

Але наявність компостної ями не означає, що в неї можна скидати всі відходи. Якщо кінцевою метою компостування є виробництво корисних добрив для рослин, слід ретельно продумати наповнення ями. Є продукти, які категорично там не можна переробляти. Перелік публікує Telegram-канал СОДа.

Що не можна кидати в компостну яму

Молочні продукти, такі як молоко, сметана, йогурт, сир та олія, не слід компостувати, оскільки вони залучають шкідників. Те ж саме стосується олій та жирів.

М’ясо та риба, а також яйця та продукти з птиці можуть розмножувати бактерії, викликати проблеми із запахом та призводити до появи шкідників, таких як щури.

Глянцевий папір. Газетний папір підходить для перероблення на компост. А ось журнали – ні, бо вони містять шкідливі для органіки елементи.

Крім того, в компостну яму не можна кидати оброблену деревину, заражені рослини, бур’яни з насінням та екскременти кішок та собак.

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