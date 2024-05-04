В магазине покупайте два пакетика лаврушки: один - для блюд, второй - для унитаза

Эта хитрость сэкономит вам бюджет

Как правило, лавровый лист мы используем на кухне во время приготовления пищи. С его помощью можно придать любимым блюдам особый вкус и аромат.

Однако мало кто знают, что его можно использовать не только как приправу в кулинарии, но и для решения многих бытовых проблем. Например, многие используют лавровый лист, чтобы избавиться от насекомых в крупах или тщательно вымыть пол. Однако есть еще один удивительный способ применения лаврушки — его отправляют в бачок унитаза. Зачем это делать, расскажем вместе с "Главредом".

Зачем класть лавровый лист в бачок унитаза

Все дело в том, что лавровый лист он эффективно борется с неприятными запахами. Его можно держать в туалете, например, подвесив в углу несколько связанных между собой листочков.

Однако если не хочется держать его на виду, можно просто бросить несколько листочков непосредственно в бачок унитаза. Благодаря этой хитрости вода, которая будет набираться в бачок унитаза, будет натягиваться запахом лаврового листа. В результате во время смыва в туалете будет более приятный и свежий запах.

Благодаря этой хитрости вы не будете волноваться о неприятных запахах в туалете. Благодаря этому трюку вы также сможете существенно сэкономить на освежителях для воздуха.

Ранее мы рассказывали, как лавровый лист поможет вымыть пол. Эта хитрость вам точно понадобится.