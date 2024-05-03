Забудьте о фото еды и "дакфейс": устаревшие идеи для селфи, которые не нужно повторять

Посмотрите и забудьте об этом навсегда

Каждый день пользователи выкладывают в соцсетях миллионы фотографий и селфи. Из-за этого очень сложно выделится и быть оригинальным в своем фотоблоге. А есть идеи селфи, о которых лучше вообще забыть, чтобы не опозориться. "Телеграф" уже рассказывал, как правильно удалять приложения в смартфоне, а сегодня делится, какие селфи лучше не делать и не выкладывать в соцсетях.

Эти полезные советы о том, какие селфи не стоит делать, мы нашли в одном из выпусков журнала "Лиза". Узнайте, какие фото лучше не делать и не выкладывать их в интернет.

Какие селфи раздражают людей в сети

Дакфейс

Это то самое пресловутое "утиное лицо". Такого вида селфи с выпяченными губами уже всем знатно надоели. Если уже фотографируете себя на фронтальную камеру, то просто улыбнитесь и сделайте лицо попроще.

Фото еды

Фото еды уже давно заполонили пространство интернета, так что вам будет сложно кого-то этим удивить. Скорее вы вызовите обратную реакцию или раздражение у ваших фолловеров.

Мои ноги

Такие снимки в свое время были очень популярны. Девушки особенно любят делать фото ног на отдыхе — на фоне моря или в горах. Однако, такие селфи уже давно устарели и не вызывают восхищения, как раньше.

Фото с чужой машиной

Фото, сделанное на фоне чужой роскошной машины очень раздражает пользователей сети. Особенно, если это ваши друзья или знакомые, которые точно знают, что у вас такого авто нет. Если уже делать снимок с машиной, то только в том случае, если она ваша.

Фото из спортзала

Многие девушки и парни любят хвастать в сети снимками из спортзала или с посещения бассейна. Однако, такие фото скорее вызовут насмешки в сети, чем восхищение. Лучше делать в спортзале то, за чем вы туда пришли, а не фото.

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