Как заставить пауков убраться из квартиры: достаточно использовать один запах

Пауки не переносят сильный запах этого растения

В теплые месяцы в домах появляется больше непрошенных гостей в виде пауков, которые, кажется, вездесущи. Но не торопитесь использовать химические репелленты для избавления от них, ведь существует эффективная натуральная альтернатива — пауков отпугивают определенные запахи.

Чтобы изгнать пауков из дома, примените совет с использованием лаванды. Эти нежелательные гости не выносят насыщенного аромата этого растения, пишет express.

Эфирное масло лаванды — отличное средство в борьбе с пауками. Запах этого масла, благодаря своим активным компонентам, не нравится восьминогим "гостям". Применение его в доме не только придает приятный аромат, но и эффективно отпугивает пауков, и при этом не требует затрат на покупку химических репеллентов из магазина.

Лаванда может быть эффективным средством отпугивания пауков, независимо от того, используется ли она в свечах, ароматических палочках или эфирных маслах, поскольку все эти варианты обеспечивают сильный аромат. Применение такого средства очень простое: добавьте 15-20 капель лавандового эфирного масла в распылитель, наполненный водой, и равномерно распылите получившийся раствор по всему дому.

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