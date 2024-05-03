В Украину идут заморозки, шести областям приготовиться: прогноз погоды до конца недели

Также на Пасху местами пройдут грозовые дожди

Начало мая принесет в Украину похолодание, в нескольких областях прогнозируются заморозки. Больше всего снижение температуры будет ощутимо в северных и северно-восточных областях.

К тому же, по прогнозам Украинского гидрометцентра, на Пасху, 5 мая в некоторых областях пройдут дожди с грозами. В пятницу, 3 мая, осадков не ожидается, переменная облачность. Днем столбики термометров покажут от 16 до 26 градусов со знаком "плюс".

В субботу, 4 мая, в Украине также будет сухо. В ночное время синоптики обещают +2 +14 градусов, прохладнее всего будет в Луганской области. Днем ожидается 12-24 градуса выше нуля. В то же время в Укргидрометцентре предупредили о заморозках в шести областях.

"Ночью 4 и 5 мая в восточных, северо-восточных и юго-восточных областях поверхности почвы заморозки 0-3° (І уровень опасности, желтый)", — сказано в сообщении.

В пасхальное воскресенье, 5 мая дожди с грозами пройдут в Харьковской, Сумской, Черниговской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой областях, на Закарпатье и Волыни. На остальной территории страны без осадков, переменная облачность. Ночью синоптики прогнозируют 2-12 градусов тепла, днем ожидается +16 +24 градуса.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой будет погода в Киеве 3-4 мая. В столице станет прохладнее.