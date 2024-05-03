Гороскоп Таро на неделю: Овнов ждут перемены, а Львов, - победы

Рассказываем, что ждет все знаки в ближайшее время

Первая половина мая в 2024 году многим принесет хорошие новости и возможности, хотя у некоторых и не обойдется без маленьких драм.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе для всех знаков Зодиака на неделю с 6 по 12 мая 2024 года включительно.

Овен — перевернутая Башня

Настало время для перемен в Вашей жизни. В обычном положении карта говорит, что они будут серьезными и болезненными, однако перевернутая Башня указывает на то, что Вы готовы к переменам к лучшему, и сможете легко их принять.

Телец — пустая карта

В колоде всего две такие карты, у которых с обеих сторон рубашка. Они выпадают, когда по каким-то причинам нельзя дать ответ на интересующий вопрос, — может быть, будущее еще не определено, или же Вы не готовы знать о нем.

Близнецы — Умеренность

Эта карта указывает на то, что на неделе обстоятельства сойдутся благоприятным для Вас образом, и Вы сможете реализовать что-то, что давно хотели. У Вас может получиться собрать какие-то сбережения, но пока их лучше никуда не вкладывать.

Рак — Шестерка мечей

Эта карта обещает скорые перемены к лучшему, указывает на то, что Вы оставите позади старые проблемы и обретете спокойствие. Слушайте свой внутренний голос.

Лев — Туз мечей

Это карта триумфа и победы. Она обещает процветание, особенно тем, кто работает мозгами, а не мышцами. В ближайшую неделю Вы будете принимать верные решения, которые помогут приблизиться к успеху.

Дева — перевернутое Колесо Фортуны

В этом положение карта предупреждает, что в ближайшее время может повториться что-то неприятное, вернуться старая проблема, которая казалась решенной, или же пропасть впустую приложенные старания.

Весы — Восьмерка жезлов

Это карта еще известна как "Скорость", — она символ вдохновения, озарения, творческого успеха. В течение недели Вам может подвернуться счастливый шанс, так что постарайтесь успеть схватить удачу за хвост.

Скорпион — Девятка пентаклей

Второе название этой карты, — Владыка материального достатка, и оно говорит само за себя. На неделе Вы можете получить вознаграждение за свои труды, и удача будет на Вашей стороне, не бойтесь начинать что-то новое.

Стрелец — Королева жезлов

Это положительная карта, обещающая, что у Вас будут силы и желание идти к своим целям. Особенно удачная неделя выдастся на профессиональном фронте.

Козерог — перевернутая Пятерка пентаклей

В этом положении карта указывает, что на неделе у Вас наконец могут разрешиться какие-то проблемы, связанные с деньгами и материальным достатком в целом. А если Вы болели, именно в этот день возможно начнете выздоравливать.

Водолей — Суд

Это карта перерождения, единства психики, эмоций и духа, избавления от страхов и помех. На следующей неделе в вашей жизни может что-то сильно измениться. Не бойтесь и действуйте по велению сердца и совести.

Рыбы — перевернутый Король кубков

В этом положении карта предупреждает, что вскоре Вы можете утратить что-то, а также повстречаться с бесчестностью, коварством и обманом. Будьте осторожны при общении на неделе, — кто-то в Вашем окружении может носить маску.