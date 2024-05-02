Короткое замыкание гарантировано: чем нельзя протирать экран смартфона

Названы самые худшие варианты для протирания дисплея гаджета

Чем правильно очищать экран телефона? Ведь постоянное использование гаджетов приводит к накоплению на них грязи. Экран смартфона особенно подвержен накоплению пыли и отпечатков пальцев, а это, в первую очередь, может снижать читаемость и внешний вид.

Использование влажных салфеток для очистки экрана смартфона может вызвать неожиданные проблемы. Об этом пишет itsider.

Чем и почему нельзя протирать экран смартфона

Во-первых, использование влажных салфеток может нанести вред защитному покрытию экрана, поскольку они содержат спирт и другие химические вещества. Это может привести к потере блеска экрана и даже его затемнению. Если между экраном и корпусом имеются щели, влага может проникнуть внутрь смартфона, что может вызвать короткое замыкание или повреждение электроники в устройстве.

Кроме того, не рекомендуется протирать смартфон антисептиком для рук, моющими средствами, жидким мылом, агрессивными химикатами или абразивными веществами.

Ранее мы писали о разнице между защитным стеклом и пленкой для экрана смартфона. Оба материала обладают своими плюсами и минусами.