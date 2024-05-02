Про эти функции риса многие и не догадываются: как можно использовать крупу

Несколько необычных способов использования риса

Рис можно найти на полках в каждой кухне. Но его можно использовать не только для приготовления вкусных блюд. Рис также может помочь решить множество повседневных проблем.

Ранее мы рассказывали, какое применение можно найти для лотков из-под яиц. Теперь же расскажем, как применять рис за пределами кухни.

Как можно использовать рис в быту

Рис поможет буквально за ночь высушить промокшие кроссовки. Необходимо наполнить носки(лучше капроновые) рисом и поместить в обувь. Рис поглотит всю влагу и к утру кроссовки будут сухие.

Рис поможет бороться с неприятными запахами. Наполните небольшой контейнер 1/2 стакана сырого риса, затем добавьте 10–20 капель ваших любимых эфирных масел и поставьте в ванной, вне досягаемости детей и домашних животных. Со временем рис впитает масло и высвободит аромат. В ванной всегда будет прекрасно пахнуть.

Если ножи блендера затупились, не обязательно нести их к мастеру. Достаточно насыпать в чашу блендера стакан риса и включить прибор на 2 минуты. Твердые зерна заточат лезвия.

Рис поможет созреть авокадо. Если в магазине попался неспелый плод, необходимо закопать его в сырой рис, советует TikTok-блогер @myhealthydish. Плотные зерна сконцентрируют этилен, содержащийся в авокадо, что будет способствовать более быстрому созреванию.

Во время уборки рис тоже пригодится. С помощью крупы можно с легкостью отмыть вазу и другую емкость с тонким горлышком. Нужно просто насыпать немного риса в емкость, добавить немного жидкости для мытья посуды и воды, а затем потрясти. Спустя пару минут ваза будет чистой.

Ранее "Телеграф" рассказывал про необычные способы использования подсолнечного масла в быту. Оказывается, с его помощью можно стирать и обновлять обувь.