За якої температури смартфон розряджається найшвидше: не всі "юзери" знають

Існує оптимальний діапазон температур, за якого продуктивність гаджета найвища

Ви, мабуть, помічали, що у спекотний пляжний день або в холодну морозну погоду ваш мобільний телефон починає тупити. Це відбувається через вплив занадто низьких або занадто високих температур. Екстремальні умови можуть значно погіршити продуктивність акумулятора.

Щоб продовжити час роботи вашого телефону та уникнути швидкого розряду батареї, ось простий лайфхак: намагайтеся використовувати свій смартфон у діапазоні температур від 0 до 35 градусів Цельсія. Це допоможе оптимізувати роботу батареї, зберігаючи заряд на більш тривалий час, пише mobile.asda.

Акумулятори неефективні при екстремальних температурах, хай то спека або холод. Вони швидше розряджаються доти, доки температура не стабілізується в межах 0-35 градусів.

Якщо телефон перегрівається, він повинен попередити вас, щоб ви вимкнули його і дали охолонути. Не залишайте пристрій на сонці або в мороз, оскільки це може пошкодити акумулятор. Краще зберігати мобільний телефон у сумці чи рюкзаку, а також використовувати для захисту чохол.

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