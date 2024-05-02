Ваши пятки забудут о дискомфорте: как разносить новую обувь, чтобы она не натирала

Тесную обувь можно разносить до нужного размера

При покупке новой обуви многие люди сталкиваются с проблемой, что она первое тесновата. Как следствие — натирает пятки или пальцы. Однако, решить эту проблему можно в домашних условиях. "Телеграф" уже рассказывал, зачем натирать кожаную обувь луком, а сегодня делится, как разносить новую обувь, чтобы она не была тесной.

Как оказалось, есть специальные средства — спреи или муссы, которые продаются в обувных магазинах, пишет 24tv.ua. Они помогают расширить материал, из которого изготовлена обувь, тогда она перестает натирать. Однако, есть способы разносить обувь в домашних условиях.

Как увеличить обувь, которая давит и натирает

Используйте картофель

Справиться с проблемной обувью поможет обычная картошка. Ее нужно очистить и нарезать на куски, которые будут соответствовать форме туфель. После этого заполните их картофелем и оставьте так на ночь. Утром ваши туфли будут более удобными и не натрут ноги при ходьбе.

Старые газеты

Этот давний способ все еще актуальный, если у вас дома есть старые газеты. Смочите их воде, хорошо отожмите и напихайте в обувь, которую хотите растянуть. Оставьте на ночь и утром туфли или ботинки перестанут натирать пятки.

Пакеты с водой и в морозилку

Один из самых эффективных способов растянуть обувь — заморозить ее с водой. Наберите в плотные пакеты воду, положите их в обувь, закрепите, чтобы вода не вытекала и положите в морозилку на ночь. За это время вода превратится в лед и расширится, и также растянет вашу обувь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как почистить белую обувь и не испортить ее. Простые и эффективные средства.