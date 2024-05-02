Украшения будут блестеть, как новые: проверенные лайфхаки, как очистить золото, жемчуг и камни

Эти советы по очистке украшений проверенные годами

Со временем даже новые украшения загрязняются и теряют блеск, особенно, если носить их часто. Однако вернуть прежнее сияние любимым кольцам или ожерельям можно, если правильно за ними ухаживать и регулярно чистить. "Телеграф" уже рассказывал, как сделать уборку в доме без лишних усилий, а сегодня делится, как очищать любимые украшения.

Эти полезные советы для очистки украшений мы нашли в одном из старых выпусков журнала "Лиза". Эти лайфхаки точно помогут вам правильно ухаживать за драгоценными металлами и ювелирными изделиями.

Как очистить украшения в домашних условиях

Камни

Кольца с камнями чаще всего загрязняются в местах крепления камня. Чтобы очистить эти загрязнения, нужно смочить ватную палочку в глицерине и тщательно протереть труднодоступные места. После очистки отполируйте камни фланелью и они будут блестеть.

Жемчуг

Украшения из жемчуга ни в коем случае нельзя чистить щеткой или другими жесткими средствами. Жемчуг достаточно опустить в легкий мыльный раствор, прополоскать, а затем протереть сухими ватными дисками. Для большего сияния можно добавить на ватный диск каплю оливкового масла, а потом убрать его остатки сухой салфеткой.

Золото

Сначала очистите золотые украшения с помощью жидкого мыла или геля для душа. Потом тщательно прополощите в проточной воде. После этого золото можно протереть фланелевой тряпочкой, смоченной в нашатырном спирте.

Серебро

Очистить серебряные украшения можно с помощью соли и алюминиевой фольги. Сложите фольгу таким образом, чтобы можно было завернуть в нее украшения и насыпать туда 2 чайные ложки соли. А затем положите все это в емкость с водой на 15-20 минут.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как убирать и ухаживать за люстрами, торшерами и бра. Эти подсказки и лайфхаки точно помогут быстро и эффективно убирать предметы "электрического" декора.