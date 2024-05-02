Приготуєте за 10 хвилин: рецепт незвичайних оладок з вермішелі, сиру та зелені
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Смачні оригінальні оладки
Перекусити можна горішками, фруктами чи приготувати щось на кшталт гарячих бутербродів або міні-піци . Одним із дивних, але смачних варіантів перекусу також стануть оладки з вермішелі, сиру та зелені.
Готуються вони за лічені хвилини, проте смак вражає усіх, хто їх спробує. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mykola_lyulko".
Як приготувати оладки з вермішелі, сиру та зелені
Інгредієнти:
- вермішель – 200 г;
- сир твердий – 360 г;
- яйця – 4 шт.;
- зелена цибуля – 150 г;
- сіль – 12 г;
- перець – 4 г;
- сухий часник – 6 г;
- олія – 120 г;
Спосіб приготування:
- Вермішель відварити, процідити, щоб вона не була мокрою.
- До відвареної вермішелі додати порізану зелень, тертий на дрібну тертку сир, яйця, спеції та перемішати.
- Викласти тісто ложкою на сковорідку, смажити на середньому вогні до золотистої скориночки.
- Смачно їсти зі сметаною.
А якщо ви любите солоні оладки, рекомендуємо приготувати їх з ковбасою та сиром. Необхідні продукти ймовірно знайдуться у вашому холодильнику, а на приготування ви витратите лічені хвилини.