Приготуєте за 10 хвилин: рецепт незвичайних оладок з вермішелі, сиру та зелені

Смачні оригінальні оладки

Перекусити можна горішками, фруктами чи приготувати щось на кшталт гарячих бутербродів або міні-піци . Одним із дивних, але смачних варіантів перекусу також стануть оладки з вермішелі, сиру та зелені.

Готуються вони за лічені хвилини, проте смак вражає усіх, хто їх спробує. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mykola_lyulko".

Як приготувати оладки з вермішелі, сиру та зелені

Інгредієнти:

вермішель – 200 г;

сир твердий – 360 г;

яйця – 4 шт.;

зелена цибуля – 150 г;

сіль – 12 г;

перець – 4 г;

сухий часник – 6 г;

олія – 120 г;

Спосіб приготування:

Вермішель відварити, процідити, щоб вона не була мокрою. До відвареної вермішелі додати порізану зелень, тертий на дрібну тертку сир, яйця, спеції та перемішати. Викласти тісто ложкою на сковорідку, смажити на середньому вогні до золотистої скориночки. Смачно їсти зі сметаною.

А якщо ви любите солоні оладки, рекомендуємо приготувати їх з ковбасою та сиром. Необхідні продукти ймовірно знайдуться у вашому холодильнику, а на приготування ви витратите лічені хвилини.